「China Haul」火了 外國遊客提空行李箱來中國掃貨 紛曬戰利品

圖為外籍遊客在重慶購買茉莉花手串。（新華社）

繼「China Cool」、「Chinamaxxing」等之後，「China Haul」（中國購物開箱）又走紅海外社交平台。外國遊客流行拖著空行李箱來中國「買買買」，熱評甚至勸大家「盡量帶空行李箱，因為你會買到筋疲力盡。」體驗提空箱遊中國，返程滿載而歸的瘋狂購物體驗。

據半月談報導，「Haul」常指購物後集中展示「戰利品」，「China Haul」簡單翻譯過來就是「到中國買買買」。在海外社交平台，英國球鞋博主分享了在中國廣州購買的各種球鞋和運動服，一位熱衷中醫的葡萄牙 博主發了條短視頻，分享自己買來的「東方神藥」等等，海外博主們推薦著五花八門的中國好物，並在海外社交平台分享「購物開箱」視頻。

近來，一些外國遊客來到中國，開始認真研究哪裡好逛、什麼值得買、怎樣退稅更方便，他們拖著空箱子來，裝著滿箱國貨走，從國產運動鞋、設計師箱包，到國貨美妝、潮玩再到中國特色生活用品，有外國博主甚至提前在中國電商 平台選貨，臨行前把商品寄到酒店。

報導稱，幾個英文熱詞，看起來只是社交媒體的一陣風，卻串起了一個值得觀察的變化：外國人認識中國的方式，正變得愈來愈具體。而構成「China Haul」體驗，來自價格、設計、品質、更新速度和消費體驗疊加在一起形成的「值得買」。這背後，是愈來愈龐大的中國製造業底盤和越來越高效的經濟產業鏈，一件商品不再只是「中國製造」的一個物品，還蘊含著「中國設計」、「中國審美」、「中國生活」等更多元素。

再加上愈來愈順暢的入境、支付和退稅體驗，把「想來看看」變成「來了願意多待、多逛、多買」。 喝一口茶，掃一次碼，試一雙鞋，拖走一只行李箱……一個更真實、更日常、更可感的中國，正在被世界各國更多的人看見。