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「閃身步」爆火 全網掀模仿潮 眾多明星也跳 居然來自百年非遺

中國新聞組／北京24日電
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網店「閃身步」鑰匙扣。（取材自極目新聞）
網店「閃身步」鑰匙扣。（取材自極目新聞）

近日，「閃身步」全網爆火，視頻播放量超6億，引發大量明星、網友模仿。據報導，「閃身步」並非網絡惡搞或新創動作，而是國家級非物質文化遺產——安徽花鼓燈中的標誌性基礎步法。隨著二創和模仿，愈來愈火，相關商品如造型鑰匙扣等也熱賣。大批網友跟著跳「閃身步」，但有人「閃了10遍也沒閃明白，差點給自己絆倒」，有人「閃」完腰疼三天，膝蓋不舒服等，醫師提醒，「閃身步」對專業基礎要求極高，盲目模仿極易受傷。

據極目新聞報導，一段8年前由趙鐵春教授等人教學安徽花鼓燈舞蹈的視頻，近日被網友翻出，「閃身步」是其中的一個教學動作。因為閃身步的動作比較有趣，連日來吸引了大量網友們模仿拍攝，還有網友進行二次創作。其中，模仿拍攝視頻的不乏單依純、汪蘇瀧、楊迪、周楷恆等明星達人。除了「閃身步」，還有「浪子踢球」等多個動作被網友們扒出並模仿。

與「閃身步」一同火出圈的還有山東鼓子秧歌中的「狗熊哆嗦毛」，兩者常被網友搭配練習，成為近期的「網路廣播體操。

有網友在看了「閃身步」後表示，「看了很多二創和模仿，感覺還是原片最好看」、「其實這個動作還挺難，一般人還真做不了」「閃了10遍也沒閃明白，差點給自己絆倒」。

非遺傳承人馮太新表示，「閃身步」是安徽花鼓燈的基本功，起源於沿淮地區，還有「浪子踢球」等，都是花鼓燈中的舞蹈動作。舞蹈動作在全網走紅，讓他十分欣慰，他歡迎全網年輕人來跳「閃身步」，感受傳統文化的魅力。

不過，中國藍新聞引述浙江省中山醫院骨傷科主任中醫師胡松峰表示，「閃身步」動作看似簡單，實則對專業基礎要求極高，盲目模仿極易受傷。首先可能造成膝關節前交叉韌帶撕裂或部分撕裂，以及半月板損傷、腳踝距腓前韌帶損傷，也就是「崴腳」。如果不小心受傷，記住PRICE原則：保護、休息、冰敷、加壓、抬高。如果受傷瞬間聽到膝蓋「啪」一聲，隨後腫脹、發軟、站不住，請立即就醫，做核磁共振明確傷情。

另在網購平台，已有商家開始售賣「閃身步」造型的鑰匙扣，售價4.8元（人民幣，下同）一個。該商品全稱為「閃身步浪子踢球熱梗抽象亞克力鑰匙扣掛件文創鑰匙扣潮玩搞笑ZX」，共有「閃身步」、「浪子踢球1」、「浪子踢球2」等4個款式可供挑選，單個款式售價均為4.8元一個，如果4款打包購買，總價則是9.9元。

精華 FAQ

  • 因一段8年前的安徽花鼓燈教學影片被翻出，動作本身又具視覺趣味，迅速被二創與轉發，播放量突破6億，連帶吸引多位明星與大量網友跟跳。

  • 它並非網路惡搞，而是國家級非遺安徽花鼓燈的標誌性基礎步法，屬於舞蹈中的基本功，還包含「浪子踢球」等同類動作，具有完整傳統表演脈絡。

  • 醫師指出，盲目模仿可能造成膝關節前交叉韌帶或半月板損傷，也可能崴腳；若受傷可先依PRICE原則處理，若聽到膝蓋啪一聲並腫脹無力，應立即就醫。

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