南京幼兒園集體嘔吐 自家人揭後廚用炒菜鍋洗拖把 11人被問責

南京信息工程大學附屬幼兒園近日被揭發食堂衛生管理嚴重違規，包括後廚人員以炒菜鍋清洗拖把。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南京一幼兒園爆出後廚用炒菜鍋洗拖把、渠蓋等衛生亂象。

南京一幼兒園爆出後廚用炒菜鍋洗拖把、渠蓋等衛生亂象。 重點二： 6月底曾有多名幼童飯後嘔吐，家長追查原因至今未獲明確交代。

6月底曾有多名幼童飯後嘔吐，家長追查原因至今未獲明確交代。 重點三：官方通報11人被追責，園長撤職、廚師開除，並持續調查病因。

江蘇南京信息工程大學附屬幼兒園近日被揭發食堂衛生管理嚴重違規，包括後廚人員以炒菜鍋清洗拖把、渠蓋，更有人在洗菜池洗頭、刷鞋及浸洗防蚊帳。幼兒園今年6月底曾發生幼童飯後集體嘔吐事件，事件曝光後引起關注。當地聯合調查組9月22日通報，幼兒園正、副園長被撤職，涉事廚師遭開除，另有多名相關責任人被追責。

綜合媒體報導，事發於6月30日春季學期最後一天，多名幼兒在午餐期間及飯後出現惡心、嘔吐等症狀。家長其後要求園方交代原因，但一直未獲正式說明，直至9月開學後仍未有明確結果。

9月14日，該幼兒園保健老師兼食堂安全員王老師在微信 朋友圈發文揭露食堂問題。她表示，後廚長期存在清洗池混用、食材被私自取用等情況，工作人員甚至在洗菜池以消毒液浸洗防蚊帳、洗頭及刷鞋，又使用炒菜鍋清洗拖把及下水道渠蓋。王老師稱自己曾多次向園長反映，但問題未獲改善，最終決定辭職並公開相關情況。

王老師表示，爆料前曾擔心自己可能「再也找不到工作」，但思考兩天兩夜後，認為「不能對不起孩子」，因此選擇發聲。據北京晚報評論，事件也引發外界對如何保護「吹哨人」的關注。

調查組9月17日曾向家長通報，截至6月30日下午5時排查疑似病例17宗，7月1日下午2時再新增3宗，合計20宗；此後未再發現新增病例。不過，家長統計當日約有50名幼兒出現嘔吐反應。至於幼兒集體不適的具體原因，目前仍在調查。

9月22日，江北新區聯合調查組公布調查結果，確認幼兒園食堂後廚衛生管理存在嚴重問題。通報稱，園長鄒某刻意隱瞞食堂問題且未整改，與分管副園長秦某一同被撤職；廚師張某被開除。此外，盤城街道、區市場監管局及區教育局相關人員亦因履行管理、跟蹤督辦及監督責任不到位等被追責，共11名相關責任人受到不同程度處分。

目前，幼兒園已更換後廚工作人員，並安排管理人員每日定點監督食堂。幼兒集體嘔吐事件與食堂違規操作之間是否存在直接關聯，仍有待進一步調查。

南京信息工程大學附屬幼兒園近日被揭發食堂衛生管理嚴重違規，包括後廚人員以炒菜鍋清洗拖把。（視頻截圖）