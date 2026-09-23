武大7400退休師年領9億人民幣？工人嘆只拿3000 網喊不公

人民幣。（路透）

網傳「武漢大學7400多退休 教師年領9億（人民幣，下同）」話題昨在網上引發爭議，評論區吵得沸沸揚揚，多數網民吐槽稱，9億退休金 攤到每個人頭上，折合月收入1萬塊，感慨自己在工廠辛苦幹滿幾十年，退休到手也就3000出頭；農村老人養老金每個月到手才一兩百，巨大的落差讓他們質疑高校的退休福利，認為很不公平。不過也有媒體澄清稱，這是自媒體按人頭簡單估算的誇大數字，實際年度支出約7至8.5億元。

近日有自媒體發出「武大退休教職工一年領走9億」的文章，質疑高校待遇的合理性。不少網民認為，企業退休人員月均養老金約3640元，城鄉居民基礎養老金月均僅100多元至200多元，武大退休教師的福利與體制內退休形成數倍乃至數十倍落差。

況且，2014年養老金並軌改革後，機關事業單位普遍有職業年金，企業年金覆蓋率不足5%，農民則完全不在第二支柱覆蓋範圍內。全國約1.6億農村老人每月僅領100多元養老金，武大退休教師隨即成為被吐槽的箭靶，尤其在看到自媒體算出每個人折合月收入1萬塊，更是引發眾怒。

不過隨後有網民澄清稱，「武大7400多退休教師年領9億」是自媒體按人均月薪1萬估算出的誇大數字，實際年度支出約7至8.5億元。自媒體以武大官方通報的7424名離退休教職工為基數，虛構「人均月入1萬元」再乘以12個月，得出約8.9億元並四捨五入為「9億」。熱搜標題將7424人簡化為「退休教師」或「7400個教授」，但實際上包含教授、副教授、行政、教輔、後勤及離休幹部等所有崗位人員。

按職稱分層加權估算，教授月退休金約1.2萬至1.8萬元，副教授8000至1.2萬元，行政後勤6000至9000元，全年實際總支出約7億至8.5億元，與「9億」偏差約兩成。並稱高校老教職工工齡普遍30至40年，在職工資基數高，養老保險繳費基數相應也高，遵循「多繳多得、長繳多得」原則。

另有媒體稱，武大資金來源獨立，離退休經費主要來自財政撥款與學校自有資金，不擠占企業職工社保統籌池子，並非部分網民所說「打工人直接供養」。但高校退休後的待遇遠遠高於企業和城鄉普通居民，仍有大批網民看了扎心且憤怒。