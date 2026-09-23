張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

中國跳水奧運 冠軍張家齊近日參加綜藝節目「我家那閨女2」，與母親的互動引發網友關注。張家齊在節目中透露自己從小到大的比賽獎金和工資一直由母親保管，成年後仍無法自主支配自己的錢，還直言母親在成長過程中長期缺席，自己是被運動隊養大的。

而張家齊的母親肖英傑無視女兒的冷淡，不斷連珠炮批評，還逼問張家齊自己是個怎樣的母親，母女之間高強度的緊張與尷尬，讓觀眾直呼看得「快窒息」、「全程坐立不安」。

綜合自媒體「文娛沒有圈」、「糊咖娛樂」報導，今年22歲的張家齊在節目中透露，她10歲拿到人生第一筆約4、5000元（人民幣，下同）的獎金後，收入便一直由母親打理；13歲參加天津全運會並拿下兩枚金牌，獲得81萬元獎金，同樣由母親保管。如今她名下有三張銀行卡，但實體卡都在母親手中，即使已經成年並退役、獨自在上海生活，房租、學費等大額支出仍需先徵得母親同意。

張家齊表示，自己曾多次提出想學習理財、逐步管理自己的財務，但遭母親拒絕。肖英傑則稱，自己早年投資基金曾虧損4000元，因此認為女兒年輕、缺乏風險判斷能力，不支持她接觸理財投資。 張家齊和母親之間有不小的隔閡。（取材自微博）

除了金錢問題，節目也呈現出母女間長期存在的相處矛盾。肖英傑第一次到張家齊在上海的住處，透露自己從來不知道女兒住處的地址；進門後便開始對女兒的生活碎念，進門十分鐘，嘴巴都沒停過，逼得張家齊直接問「能不能閉上一下嘴巴」。

不僅如此，網友還整理出一份「記憶篡改清單」，比如肖英傑說張家齊沒告訴過她公司名字，實際上是說了但沒記住；說張家齊從未邀請她一起做美甲，實際上邀請過但被拒絕。

最讓人傻眼的則是一條「皇帝的金項鍊」。肖英傑表示，張家齊13歲在全運會拿了兩面金牌，她特地訂製了一條13.1克的金項鍊，對應「第十三屆」和「第一名」，但張家齊從來沒戴過。等同場嘉賓陳瑤的媽媽追問：「她知不知道這事？」肖英傑才說因為擔心女兒弄丟，只跟她講過但沒給她看過，讓網友批評是「自我感動式付出」。

在做完美甲回去的路上，肖英傑在車裡興致勃勃詢問女兒，自己是一個怎樣的母親。張家齊面無表情，說是「不合格的母親」，聽到這句話，肖英傑直接拉下臉來，回答「那沒辦法，我只能這樣了，那改變不了」。 張家齊認為自己的母親是不合格的母親。（視頻截圖）

節目中，肖英傑提出前往跳水訓練場，張家齊明顯不願意，但在母親要求下仍陪同前往十米跳台。肖英傑嘗試站上跳台、體驗蹦床和跳板，張家齊對這些舉動一臉不屑，甚至還冷笑翻白眼。

節目中的母女互動讓網友看了直呼尷尬，不少人心疼張家齊，感嘆「原生家庭的問題需要一生來治癒」。據傳節目播出後，張家齊火速搬離原本的出租房，網友也為她打氣，鼓勵她「不想和解就不要和解」、「做你認為對的事，我們支持你」。