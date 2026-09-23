新奔馳隔天爬滿螞蟻 上海4S店：不屬於品質問題

車身爬滿了螞蟻。（取材自上海法治報）

「8月29日提的車，第二天車身上出現大量螞蟻。」上海市民江女士控訴，她在閔行區蓮花南路永達之星奔馳4S店購買一輛奔馳GLC純電車型，提車隔天就發現車身出現大量螞蟻，經兩次消殺後仍有零星螞蟻出現。江女士認為店家交車時沒有做好檢測，應該提供賠償並延長質保，但目前雙方就蟻患原因及後續處置仍存在分歧。

上海法治報報導，江女士表示，8月29日提車後，她隔天就發現車頭、車尾出現螞蟻，起初以為只是零星幾隻，清理後並未在意，但當晚車身前後縫隙再次出現大量螞蟻。她隨即將情況告知4S店，並於9月1日將車送往門店檢查。

江女士稱，4S店當時提供兩種方案，一是拆下前後包圍、保險桿等零件，檢查車內是否存在蟻巢；二是不拆車，直接進行全車消殺。由於店方表示拆卸可能影響車輛保值率，且當時無法確認車內是否存在蟻巢，因此更推薦消殺方案。江女士接受建議，車輛留店進行全車蒸汽消殺。

9月5日，江女士取回車輛後，當晚又發現行李架、保險桿等縫隙出現螞蟻。隔天4S店工作人員攜帶除蟻藥劑上門再次消殺，但此後每天仍能看到零星螞蟻。

兩次消殺都無法完全滅蟻，江女士擔心車內可能藏有蟻巢，並提出三項訴求，包括對整車進行檢測、確認蟻患消除並更換可能受汙染的空調濾芯；賠償1萬元誤工費；以及整車延長兩年質保。

4S店吳姓經理則表示，車輛出現大量螞蟻「不屬於車輛本身質量問題」，該車8月16日到店，17日完成PDI交車前檢查，29日交車時也陪同江女士驗車並查看底盤，期間均未發現螞蟻。9月1日車輛回店時，車身表面確實存在大量螞蟻，進氣口附近有大量蟲斑，車身縫隙還有黏稠附著物，周圍聚集螞蟻；但當時車輛里程已超過1800公里，江女士也確認曾駕車長途行駛。店方因此推測，螞蟻可能是被長途行駛過程中附著的蟲斑及黏稠物吸引，但目前沒有確認具體來源。

吳經理稱，經多輪消殺，目前車身基本看不到螞蟻，後續若再出現大規模蟻患，將進一步追查來源，必要時拆車尋找蟻巢。至於江女士要求更換濾芯、賠償誤工費及延長質保，店方認為車內目前沒有螞蟻侵入痕跡，線路及配件也未受汙染，因此無法接受相關要求。

對此，江女士認為「長途行車吸引螞蟻」只是店方推測，準備向相關監管部門反映，希望查明蟻患真正原因。

德恒上海律師事務所金瑩律師表示，本案核心在於車輛交付時是否存在蟻患，4S店需承擔相應舉證責任。建議雙方共同委託有資質機構，對蟻種、蟻巢位置及入侵路徑進行鑑定，以查明蟻患來源。若檢測確認配件受到汙染，更換費用應由責任方承擔，誤工費則需由江女士證明實際損失及因果關係，延長質保則屬雙方協商範圍。