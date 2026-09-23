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90歲「騎行爺爺」有家了 拿到戶口本、身分證 忘年交：把他當爸養

中國新聞組／北京23日電
2026年4月，張中義(左)與閆長江重逢。(取材自「共享聯盟·秀洲」)
2026年4月，張中義(左)與閆長江重逢。(取材自「共享聯盟·秀洲」)

今年4月，90歲「騎行爺爺」張中義與分別多年的忘年之交閆長江重逢的故事感動全網，如今老人決定在嘉興定居，更順利拿到身分證和戶口本，不僅讓生活更加方便，也意味著晚年生活有了保障。對張中義來說，陪伴照顧他的閆長江不只是普通老友，而是晚年最親的親人。

封面新聞報導，目前張中義與閆長江一起住在嘉興，當地政府免費提供一套兩室一廳的住房，閆長江負責照顧老人，兩人的情誼則要追溯到27年前。

當時張中義騎著三輪車到處漂泊，河南周口四通鎮發生洪水，閆長江一家房屋受損，被迫躲進一處廢棄廠房。當時正在廠房看門的張中義收留了他們，還幫忙照顧孩子、打理家務。

洪水退去後，閆長江感念老人相助，主動接他回家生活，但張中義不願增加對方負擔，悄悄離開。此後，張中義輾轉新疆、廣東、上海、山東、福建、江西等地，四海為家；閆長江則一直尋找他的下落。

27年來，兩人過去曾短暫重逢，但張中義總是悄悄離開。2023年老人手機遺失後，雙方再次失去聯繫，今年4月，在多方幫助下，張中義終於來到嘉興與閆長江重逢，並決定留下。

為照顧老人，53歲的閆長江每天凌晨4時30分起床準備早餐，再趕5時上班，下班後盡快回家。他還特別向小區保安打招呼，請對方留意老人動向。閆長江說：「我把他當父親，他是我的親人，我說好給大大爺養老，就一定會一直養。」

近日傳來最新消息，張中義已拿到戶口本和身分證，社區也已登記相關信息，後續將陸續辦理醫保手續。

張中義查看新辦下來的身分證和戶口簿。(取材自封面新聞)
張中義查看新辦下來的身分證和戶口簿。(取材自封面新聞)

「以後做什麼都方便了。」張中義說，過去最怕生病，因為沒有證件無法報銷，「不敢病、也病不起」，現在看病可以報銷，讓他安心不少。

據了解，張中義在戶口本、身分證上的法定姓名為「張世堂」，「張中義」則是早年舅爺為他取的名字。戶口本資料顯示，他出生於1937年1月，戶籍登記在湖北省洪湖市一處農場，後來長年漂泊，證件全部遺失，一直沒有戶口和身分證。

如今有了證件，張中義說，「現在坐火車、坐汽車，都能買票了。」他還希望日後能回老家，到曾經工作生活的農場看一看。

張中義騎著三輪車。(取材自封面新聞)
張中義騎著三輪車。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 他在今年4月與閆長江重逢後，決定留在嘉興生活，當地政府還免費提供兩室一廳住房協助安置，之後也順利辦妥戶口本與身分證。

  • 27年前張中義在洪水期間收留受困的閆長江一家，還幫忙照顧孩子、打理家務。閆長江一直銘記恩情，後來也持續尋找他。

  • 他表示未來看病可報銷，不再擔心生病負擔，也能正常買火車票、汽車票。社區已登記資料，後續還會替他辦理醫保。

河南

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