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200元防撞桶撞壞要賠500元？媒體調查：四川不是最貴的

中國新聞組／北京23日電
張先生駕車撞毀的防撞桶。(取材自四川日報)
張先生駕車撞毀的防撞桶。(取材自四川日報)

四川一名車主近日因在成雅高速公路成都入口處撞壞一個PE塑料防撞桶，被要求按一個500元（人民幣，下同，約74美元）的標準賠償，當時他因為趕著上班，掃碼繳費後就離開了，但事後發現一個PE塑料防撞桶的批量採購價僅幾十元，質疑收費過高。

四川日報報導，今年上半年，張先生駕駛小型轎車在成雅高速公路成都入口處發生事故，他表示，當時因輪胎打滑、方向盤沒有握穩，撞上收費站旁的防撞桶。高速公路工作人員到場勘驗後，要求他賠付500元，因急著上班，張先生當場掃碼支付，事後收到發票及收費標準文件。

後來，張先生了解交通設施採購行情後發現，防撞桶市場價格低於500元，因此透過「問政四川」提出質疑。

四川成渝高速公路集團工作人員表示，相關收費標準按照上級文件執行，有依據可查。根據四川省發展改革委、省財政廳發布的通知，明確標示防撞桶賠（補）償標準為一個500元。

一名交通行業從業人員表示，公路防撞桶有明確國家標準，雖然外觀可能與普通防撞桶相近，但對材質、性能有更高要求，例如發生碰撞時，各結構及配載物不能飛散，也不能對車輛及行人造成傷害。

但在網購平台搜索可發現，高速公路防撞桶價格約200至350元；黑龍江鶴大高速一則採購公告則顯示，防撞桶單價最高限價為286元。雖然價格高於張先生所說的「幾十元」，但仍低於四川500元的賠償標準。

電商平台販售的防撞桶約200至350元。(取材自四川日報)
電商平台販售的防撞桶約200至350元。(取材自四川日報)

四川省發展改革委相關業務處室負責人表示，路產損壞賠（補）償費不僅包括修復損壞設施的直接費用，也包括對交通營運的間接補償，相關費用專項用於公路路產的修復、維護及重建。

據了解，目前中西部部分省份的防撞桶賠償標準約為300至1000元不等，例如重慶是410元、安徽700元、寧夏300至450元、湖南700至1000元。

精華 FAQ

  • 張先生在成雅高速公路成都入口處發生事故，車輛撞壞收費站旁的PE塑料防撞桶，現場被要求按1個500元賠償。他事後查詢市場行情，認為價格偏高，遂提出質疑。

  • 四川成渝高速公路集團表示，收費是依上級文件辦理；省發改委與財政廳通知中已明確列出防撞桶賠償標準為1個500元。官方也強調，賠償不只含修復成本，還包含營運間接補償。

  • 文中提到，中西部多地的標準差異不小，例如重慶約410元、安徽700元、寧夏300至450元、湖南700至1000元。相比之下，四川的500元並非最高，但仍高於部分市場採購價。

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