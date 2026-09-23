我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州21名醫護 涉疫苗紀錄造假被列黑名單 禁為兒童接種

「東北風暴」逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

「拖行李箱像犁田」…白雲機場厚T3地毯被吐槽 遊客：趕路跑不動

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣州白雲國際機場T3航站樓鋪設的地毯。（圖／中國廣州發布）
廣州白雲國際機場T3航站樓鋪設的地毯。（圖／中國廣州發布）

廣州白雲國際機場T3航站樓去年底正式啟用，相較於傳統機場的石材地面，該航站樓鋪了8萬平方米的雲紋羊毛地毯，創下中國國內機場紀錄。但近日傳出遊客抱怨行李箱在地毯上推行阻力大，趕路時相當費力，「拖行李箱像犁田」，對此，白雲機場表示，已增設行李手推車存放點，並正研究相關優化方案。

綜合中國交通廣播等媒體報導，旅客王先生抱怨T3航站樓的地毯「根本就推不動」，自己推了一身汗。他說，地毯並非小面積裝飾，走道、登機廊道等區域都有鋪設，不少攜帶行李箱的旅客只能用拉的方式前行，相當費力。

網路上也有不少旅客分享自身經驗。一名網友提到，自己左手骨折、只能靠右手用力，在必須推行李箱及拿東西的情況下，感受到的阻力尤其明顯，沒想到走進廊橋後發現仍是地毯，「真的沒招了」。

廣州白雲國際機場T3航站樓鋪設的地毯。（圖／中國廣州發布）
廣州白雲國際機場T3航站樓鋪設的地毯。（圖／中國廣州發布）

有網友認為，機場並非高級酒店大廳，大面積鋪設厚羊毛地毯雖然美觀，但拖著行李箱走上數百公尺容易疲累，「完全是形式大於實用」、「失敗的設計」；也有人吐槽，登機橋裡也全鋪了厚地毯，最後衝刺登機的時候輪子卡在毛絨裡，「推都推不動」。

但也有網友覺得T3航站樓整體視覺效果不錯，且地毯具有防滑、減震等優點，對老人、小孩及腳部不適的人較為友好。

針對旅客反映的問題，白雲機場表示已第一時間開展專項優化，在國內、國際安檢後區域增設手推車存放點，分別提供200台及80台手推車，方便旅客以推行取代拖拽。

白雲機場說明，T3航站樓之所以採「地毯＋大理石」的地面設計，主要是希望降低行李箱輪子與硬地面摩擦產生的噪音，同時提升行走舒適度與安全性；地毯隨著日常通行使用，材質會逐漸變得緊實、平整，行李箱滑行阻力也會隨之減小。

精華 FAQ

  • 主要是航站樓大面積鋪設厚羊毛地毯，行李箱輪子在上面推行阻力明顯變大，旅客趕路時很費力，甚至有人形容拖箱像犁田。

  • 不少人認為這種設計美觀但不實用，特別是走道和廊橋都鋪滿地毯，推行李箱很卡；也有人認為地毯有防滑、減震效果，對部分旅客較友善。

  • 白雲機場表示已在國內、國際安檢後區域增設手推車存放點，共提供200台及80台手推車，並正研究優化方案，同時說明地毯設計有降噪與提升舒適安全的考量。

上一則

新奔馳隔天爬滿螞蟻 上海4S店：不屬於品質問題

下一則

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

延伸閱讀

AI「照騙」？ 訂Airbnb溫馨套房 加女入住後 「植物地毯消失」

AI「照騙」？ 訂Airbnb溫馨套房 加女入住後 「植物地毯消失」
甘迺迪機場搶中文人才 時薪最高26元

甘迺迪機場搶中文人才 時薪最高26元
沒機票也能過安檢送親友到登機口 只需申請這張通行證

沒機票也能過安檢送親友到登機口 只需申請這張通行證
帶著輪椅去旅行

帶著輪椅去旅行

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
南韓首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠。（取材自X平台）

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

2026-09-16 10:30

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻