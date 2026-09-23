「拖行李箱像犁田」…白雲機場厚T3地毯被吐槽 遊客：趕路跑不動

廣州白雲國際機場T3航站樓鋪設的地毯。（圖／中國廣州發布）

廣州白雲國際機場T3航站樓去年底正式啟用，相較於傳統機場的石材地面，該航站樓鋪了8萬平方米的雲紋羊毛地毯，創下中國國內機場紀錄。但近日傳出遊客抱怨行李箱在地毯上推行阻力大，趕路時相當費力，「拖行李箱像犁田」，對此，白雲機場表示，已增設行李手推車存放點，並正研究相關優化方案。

綜合中國交通廣播等媒體報導，旅客王先生抱怨T3航站樓的地毯「根本就推不動」，自己推了一身汗。他說，地毯並非小面積裝飾，走道、登機廊道等區域都有鋪設，不少攜帶行李箱的旅客只能用拉的方式前行，相當費力。

網路上也有不少旅客分享自身經驗。一名網友提到，自己左手骨折、只能靠右手用力，在必須推行李箱及拿東西的情況下，感受到的阻力尤其明顯，沒想到走進廊橋後發現仍是地毯，「真的沒招了」。 廣州白雲國際機場T3航站樓鋪設的地毯。（圖／中國廣州發布）

有網友認為，機場並非高級酒店大廳，大面積鋪設厚羊毛地毯雖然美觀，但拖著行李箱走上數百公尺容易疲累，「完全是形式大於實用」、「失敗的設計」；也有人吐槽，登機橋裡也全鋪了厚地毯，最後衝刺登機的時候輪子卡在毛絨裡，「推都推不動」。

但也有網友覺得T3航站樓整體視覺效果不錯，且地毯具有防滑、減震等優點，對老人、小孩及腳部不適的人較為友好。

針對旅客反映的問題，白雲機場表示已第一時間開展專項優化，在國內、國際安檢後區域增設手推車存放點，分別提供200台及80台手推車，方便旅客以推行取代拖拽。

白雲機場說明，T3航站樓之所以採「地毯＋大理石」的地面設計，主要是希望降低行李箱輪子與硬地面摩擦產生的噪音，同時提升行走舒適度與安全性；地毯隨著日常通行使用，材質會逐漸變得緊實、平整，行李箱滑行阻力也會隨之減小。