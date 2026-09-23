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中國出口實櫃全球占比衝上40% 歐盟商會憂貿易失衡擴大

編譯季晶晶／北京23日電

金融時報報導，中國出口實櫃（貨櫃內裝有貨物）占全球比重，過去三個月的滾動平均值已達40%，較九個月前增加2.5個百分點。中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，他原以為中國要到2030年才會接近四成，但全球貿易失衡擴大的速度顯然超出預期。

中國經濟愈來愈依賴出口。今年1至8月，中國對全球貿易順差達到8,055.1億美元，可能超越去年創下的1.2兆美元紀錄。

歐美擔心，價格深具競爭力的中國商品將衝擊當地就業與製造業。歐盟正討論是否加徵關稅，限制中國商品進口。

彥辭指出，2019年歐洲每出口一個貨櫃到中國，中國回銷2.5個；今年前八個月，比率已擴大到1比6。

中國歐盟商會在最新報告中指出，貿易仍是中歐關係緊張的最大單一因素。中國製造產能快速增加，但消費成長未跟上。去年對歐盟的貿易順差達到每天10億歐元。

中國否認產能過剩的指控，指產量超過國內需求，不等於產能過剩，並以美國飛機、德國汽車、南韓晶片及法國精品的出口為例，主張各國依其比較優勢參與國際貿易，中國在電動車、光電、電池與鋼鐵等領域較有優勢。

歐盟

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