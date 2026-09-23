中國14億手機、5000多萬輛電動車 搭載北斗定位服務

中國發改委昨日表示，目前中國已有14億部智慧手機、5000多萬輛電動車 、1400多萬輛共享單車、1.6億台可穿戴設備搭載北斗定位服務，構建從日常出行到應急場景的全方位服務體系。

上述統計由中國發改委發言人李超昨日在北京披露。他在記者會上說，作為中國國家重要空間基礎設施，北斗目前正在向規模集聚、生態完善、賦能全局的產業新引擎加速邁進。去年中國北斗產業總體產值突破人民幣6290億元，企事業單位達3萬多家，從業人員超過200萬人。

據指出，在交通領域，全中國已有超過1200萬輛營運車輛搭載了北斗系統，而高精度車道級導航覆蓋99%以上的城鄉道路。在農業領域已有超過350萬台套北斗終端設備應用於農機輔助駕駛、農機作業、無人機植保等場景。在海洋漁業領域，已有7萬艘漁船搭載北斗終端，通過遇險報警、應急搜救、漁船動態監管、海上短報文通信等服務，累計救助民眾萬餘人次。

李超說，目前中國已有14億部智慧手機、5000多萬輛電動車、1400多萬輛共享單車、1.6億台可穿戴設備搭載北斗定位服務，構建從日常出行到應急場景的全方位服務體系，惠及億萬民眾。與此同時，北斗加快走出去，相關產品已出口至全球140餘個國家和地區，深度融入共建「一帶一路」合作體系，為有關國家提供基礎設施安全監測、重大工程測繪等服務。

而李超最後強調，「十五五」時期，官方將堅持開放融合、協調合作、兼容互補、成果共享，推動北斗產業規模五年內突破1兆元，實現北斗規模應用市場化、產業化、國際化新突破。