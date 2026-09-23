亞運體操男子個人全能 張博恒力壓日本2奧運名將 帶傷奪金

愛知·名古屋亞運會競技體操男子全能決賽中，中國選手張博恒以85.065的總得分獲得冠軍。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 張博恒在左臂拉傷且對膠布過敏的情況下，仍以85.065分奪得亞運體操男子個人全能金牌，擊敗2名日本奧運名將並完成衛冕。

在愛知·名古屋亞運會體操男子個人全能決賽中，中國隊名將張博恒克服傷病困擾，以85.065分的總成績，成功力壓岡慎之助與橋本大輝兩位東道主日本 隊的奧運 全能冠軍，實現亞運會體操男子個人全能的衛冕，網友紛紛評論表示：「巴黎的那場雨，在亞運會停了！」

根據浙江衛視與新華社報導，張博恒此役帶傷出戰，賽前他的左臂肱二頭肌出現拉傷，且對防護膠布產生過敏反應。即便如此，他依然頂住壓力，高質量地完成六輪高強度比拚，這場勝利也讓賽後發布會儼然成為中國媒體與運動員的主場。

新華社記者透露，在日本關注度極高且吸引上百位日本記者到場的體操項目中，因日本隊未獲金牌，發布會上日本媒體全體沉默，十分多鐘的過程中，僅有一名日本記者向橋本大輝提問，其餘時間幾乎全由中國記者向張博恒發問。

面對兩位日本選手無人問津的尷尬場面，新華社記者在現場提問三人如何看待彼此間的競爭。對此，橋本大輝表示，現在亞洲水平高，成為亞洲高手就意味著成為世界頂尖選手；而岡慎之助則對失利表達不服氣，坦言自己非常不甘心。

這次奪冠對張博恒而言意義重大，成功走出兩年前的陰霾。回看2024年巴黎奧運 會，作為隊長的他打滿21套動作，展現傾盡所有的氣場，卻在個人全能決賽中，以0.233分的微小差距遺憾負於岡慎之助獲得銀牌。當時不少人替他感到惋惜，並反覆談起那個「雨夜」。如今在亞運成功衛冕，許多網友紛紛評論表示：「巴黎的那場雨，在亞運會停了！」

賽後談及這枚金牌，張博恒表示，自己在全能上的信心一直沒有丟，也一直在和自己較勁。如同他在《追光行大運》中所演唱的「莫怕莫怕」，這不僅是給體操小將的鼓勵，也是告訴自己別害怕遺憾與重新出發。

愛知·名古屋亞運會競技體操男子全能決賽中，中國選手張博恒以85.065的總得分獲得冠軍。 (中新社)

愛知·名古屋亞運會競技體操男子全能決賽中，中國選手張博恒以85.065的總得分獲得冠軍。 (中新社)