中國5屆老將…比巔峰快0.53秒 32歲泳將汪順1金2銅亞運收尾

愛知·名古屋亞運會游泳項目男子400米個人混合泳決賽中，第五次站上亞運會賽場的中國選手汪順獲得銅牌。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 32歲的汪順在名古屋亞運以400公尺混合泳銅牌收官，本屆拿下1金2銅，並以最後一屆亞運的謝幕之戰，為16年賽場旅程畫下句點。

9月22日，名古屋亞運游泳賽事迎來第三天，中國隊32歲老將汪順在男子400公尺個人混合決賽中，以4分14秒59摘下銅牌，為自己的第五次、也是最後一次亞運生涯畫下圓滿句點。出戰收官戰的他，不僅比三年前杭州亞運 巔峰時的自己還快了0.53秒，最終本屆收穫1金2銅，職業生涯亞運總獎牌數更達到6金3銀5銅，共14枚。

極目新聞報導，在本屆賽事中，汪順的備戰重心主要聚焦於200公尺混合式，並未針對400混進行專案訓練，但他仍憑藉穩健戰術站上領獎台，賽後直言對成績相當滿意。前一天的男子4×200公尺接力預賽中，他更游出1分47秒04的最快分段成績超車日本隊，幫助中國隊挺進決賽並最終奪金。

賽後他謙虛地打趣自嘲「金牌被我蹭上了」，展現大將格局。此外，頒獎典禮上由同歲的日本宿敵萩野公介為他頒獎，汪順還開玩笑問對方，「穿得這麼正式熱不熱」，並坦言看到老對手轉變身分讓自己深有感觸。

「我想第五次亞運會，也是我的最後一次亞運會了吧」。汪順坦言，這一年裡自己常有想要放棄的念頭，但每一次動搖後又重新給自己打氣，最終靠著自我說服克服傷病與低潮，站上賽場。提及本屆最難忘的瞬間，他並未選擇任何獲獎時刻，而是恩師朱志根教練在泳池邊陪同出征的時光。

重回五年前奪得奧運金牌的東京水上運動中心，這次父母與滿場觀眾的掌聲與喊聲，也彌補他當年因疫情缺乏現場觀眾的遺憾。看到汪順的奮力拚搏，游泳名將傅園慧也在賽事報導下方留言評論：「勝利不只用金牌定義。」網友與媒體也感嘆，這場謝幕演出完美詮釋了熱愛可抵歲月漫長。

從16歲初登廣州亞運的青澀少年，到32歲身經百戰的泳池老將，16年的亞運旅程正式落幕。卸下重擔的汪順在走出一泳池後透露，現在自己最想做的事就是「回家好好睡一覺，吃點自己喜歡的東西」。

愛知·名古屋亞運會游泳項目男子400米個人混合泳決賽中，第五次站上亞運會賽場的中國選手汪順獲得銅牌。(中新社)