3：0橫掃日本隊 中國女排亞運10度摘金 地主球迷憤而離去

愛知·名古屋亞運會排球項目女子決賽中，中國隊3比0戰勝日本隊，奪得冠軍。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國女排在亞運決賽以3：0橫掃日本，奪下隊史第10金並完成3連冠，年輕球員靠攔網與發球打出關鍵勝利。

亞運會女子排球決賽於22日舉行，中國女排以直落三局橫掃東道主日本 隊，不但實現亞運三連冠，也是中國女排歷史上第十次摘得亞運金牌。

綜合上觀新聞、香港文匯報報導，在準決賽苦戰五局險勝泰國隊的中國女排，決賽面對日本隊反而沒有遇上更大壓力。日本隊這次亞運會少了石川真佑和島村春世兩名核心，殺傷力明顯下降，在絕對身高上也顯得不足，導致在面對中國隊的高攔網時，進攻手段顯得捉襟見肘。

而中國女排派出了主攻吳夢潔、莊宇珊，副攻王奧芊、郭中楠，接應唐欣，二傳張籽萱以及自由人王夢潔的首發陣容。主教練趙勇的企圖心很明顯，就是攔網優先於進攻，這個策略也在比賽中展現奇效。

比賽開局，中國女排初段一直領先，日本隊一度追成12平手，但年輕的中國隊沒有慌亂，18歲的二傳張籽萱展現出遠超年齡的沉穩，帶動全隊進攻，加上莊宇珊、吳夢潔和郭中楠出色的攻守表現，球隊逐步取回場上主動權，以25：19先下一城。

第二局，中國女排憑著網口高度優勢壓制住對手，攔網頻頻建功，以25：20再拿下一局。第三局，已無退路的日本隊在初段占得上風，並一度領先10：2，但中國女排急起直追，龔翔宇的發球屢次破壞對手進攻，先後打成19平和23平，最終吳夢潔在冠軍點發球博得日本隊一傳失誤，中國女排最終以25：23勝出，不但實現亞運會三連冠，更拿下在亞運會的第十冠。

比賽結束後，還有媒體捕捉到日本當地球迷憤而離去，連頒獎典禮都不看的畫面。

此次中國女排隊伍中，只有龔翔宇、王夢潔兩人經歷過上屆亞運，其餘大多是第一次踏上亞運舞台的年輕人。然而這些年輕球員展現出初生之犢不畏虎的氣勢，吳夢潔在半決賽中轟下全場最高的29分，王奧芊貢獻17分，莊宇珊16分，與亞錦賽時「兩點攻硬砸」的局面形成鮮明對比。正如趙勇在半決賽後所言，隊員們自始至終抱著想贏球的決心，「求勝欲望更強一些」。

中國女排在亞運的勝利，多少沖淡了在亞錦賽敗給泰國的屈辱，自媒體「愛網球」分析，憑藉著這枚亞運會金牌，趙勇大概率保住帥位，將在2027年繼續擔任中國女排主教練。但中國女排若想要衝擊洛杉磯奧運金牌，得在2027年世界盃突圍，或是在世界女排聯賽打出不錯的成績來保住世界排名，情況仍不容樂觀。

愛知·名古屋亞運會排球項目女子決賽中，中國隊3比0戰勝日本隊，奪得冠軍。(新華社)

愛知·名古屋亞運會排球項目女子決賽中，中國隊3比0戰勝日本隊，奪得冠軍。(新華社)