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介紹青海暴紅 網約車司機被誤傳是「前廳長」官方闢謠

中國新聞組／北京23日電
青海闢謠「文旅廳前廳長開網約車」（取材自封面新聞）
青海闢謠「文旅廳前廳長開網約車」（取材自封面新聞）

近日，網友分享西寧一名網約車司機介紹青海行政區劃、民族特色、地域文化等一段視頻暴紅，有網友轉發時，誤傳該司機是「青海文旅廳前廳長」，隨後衍生各種錯誤解讀。網信青海微信公眾號闢謠表示，影片中的司機已從事網約車已11年，並非前廳長。

據封面新聞報導，該段影片源於一名乘客在搭車時，與司機白師傅的即興對話。影片中，白師傅一開始並不認識那名乘客，還詢問對方，「你是出差嗎」。他看乘客對青海似乎不太熟悉，便主動介紹青海。

這段不到五分鐘的視頻，被乘客錄下來發上網後，一時間被誤傳為「前廳長開網約車」等內容，甚至還有網友評論稱「能上能下，自食其力」，其實都是以訛傳訛。

被網友誤認是「青海文旅廳前廳長開網約車」的影片截圖（視頻截圖）
被網友誤認是「青海文旅廳前廳長開網約車」的影片截圖（視頻截圖）

面對誤讀，白師傅表示，視頻其實是乘客「偷拍」發上網的，當時並不知道乘客在拍攝影片，他也不會怪乘客。他提到，自己平時是透過新聞、書籍、網路影片以及與乘客對話來積累資訊，從而熟悉青海在地文化與地理知識。網友也稱讚「司機一路介紹青海，講得頭頭是道，邏輯清晰。」

白師傅表示：「我本身就是青海人，我很熱愛我的家鄉，作為一名西寧市民和網約車駕駛員，我覺得推廣青海這就是舉手之勞，這很正常。」對於網路上的關注與稱讚，他表示自己只是提供遠道而來的陌生人對青海的基本了解，希望更多人能夠認識並了解青海。

白師傅介紹青海暴紅，是事後經家人與朋友轉發才知曉情況。家族聊天群還打趣誇他，沒想到他這麼厲害，後來連在天津上大學的兒子也告訴他，「原來爸爸這麼深藏不露」。白師傅說，不曉得視頻是如何火的，自己一直都在開網約車，也不知道網上的這些「流言」。

精華 FAQ

  • 因乘客搭車時錄下他介紹青海行政區劃、民族特色與地域文化的對話，影片上網後被錯誤轉述成「前廳長開網約車」，進而衍生各種不實解讀。

  • 網信青海明確指出，影片中的白師傅從事網約車工作已11年，並不是所謂的青海文旅廳前廳長，相關說法屬於以訛傳訛的謠言。

  • 他表示當時不知道被拍攝，也不怪乘客；自己是青海人，平常透過新聞、書籍、網路影片與乘客對話累積知識，介紹家鄉只是舉手之勞。

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