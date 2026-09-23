氣候變化下的挑戰 中保護石窟寺5年400餘項 雲岡科技防護破瓶頸

2026石窟寺保護國際論壇21日在山西大同開幕，中國國家文物局長饒權說，近5年來，中國累計實施400餘項石窟寺保護修繕、環境整治項目，編製完成30餘部石窟寺保護規畫，推進60多項安防工程，並與英國、美國、日本等20多個國家和地區開展國際合作。

石窟寺保護國際論壇創辦於2023年，由中國國家文物局主導，今年則有來自義大利 、日本、巴基斯坦、印度 、阿富汗 等國家的專家學者，共同探討全球氣候變化下的石窟寺保護。

中新社報導，饒權表示，近5年來，中國累計實施400餘項石窟寺保護修繕、環境整治項目，編製完成30餘部石窟寺保護規畫，推進60多項安防工程，並與英國、美國、日本等20多個國家和地區的近30家機構在文化遺產保護修復、考古歷史研究等領域開展國際合作，建立中吉文化遺產保護聯合實驗室，聯合中亞國家開展遺產氣候環境監測與風險評估。

山西省副省長、大同市委書記朱曉東表示，山西石窟寺及石刻達1112處。近年來，雲岡石窟洞窟水患與危岩體問題得到有效治理，保護正從搶救性向預防性、研究性轉變。中國首套石窟內部凝結水監測與智能調控系統在雲岡石窟建成，抑制凝結水生成有效率達97%以上，突破石窟病害治理核心瓶頸。

稍早，中國國家文物局16日和17日在華盛頓、紐約分別接收美國向中國返還的兩批次共計64件（套）文物藝術品和古生物化石，而外界關注這批文物裡面的天龍山第17窟的菩薩身軀。天龍山石窟位於太原市西南，以唐代造像成就最高。1920年代的天龍山石窟盜鑿潮，受日本古董商山中商會等驅動，超過240尊造像被盜，幾乎所有造像頭部以及部分完整造像被運往海外。中國國家文物局稱，其破壞程度在中國石窟寺中最為慘烈。