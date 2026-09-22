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60厘米「超長蛋撻」暴紅 武漢工廠忙到半夜 凌晨被催貨

中國新聞組／北京22日電
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武漢食品工廠工人趕製60厘米超長蛋撻半成品，近期訂單激增，河南、山東及新疆等地都...
武漢食品工廠工人趕製60厘米超長蛋撻半成品，近期訂單激增，河南、山東及新疆等地都有門店採購。（取材自九派新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

武漢工廠生產的60厘米超長蛋撻因外型吸睛迅速爆紅，上市後已售出1.6萬箱，並帶動奶茶、咖啡等通路搶貨。

近日，中國大陸一款長達60厘米的「超長蛋撻」暴紅，從烘焙店一路延伸至奶茶、咖啡等通路，不少門店甚至排隊等貨。供應商表示，產品自8月上線至今已售出1.6萬箱，近期訂單激增，處於供不應求狀態。

9月16日，九派新聞記者走進武漢市東西湖區一家食品生產工廠，看到工人正趕製上千件超長蛋撻半成品，產品將供應全國烘焙門店。供應鏈服務商烘凍雲創始人陳先生表示，公司目前在武漢有兩座工廠生產該產品。

陳先生說，超長蛋撻8月上市後，截至目前已售出1.6萬箱；9月10日上架淘寶後，營業額從2000元升至1.5萬元（人民幣，下同），9月15日更達6萬元。「這幾天陸續接到全國各地的訂單，剛才一個來自雲南的訂單就要了800件。」河南、山東及新疆等地也陸續出現大批量訂單。

目前武漢單座工廠每日可生產約1000至2000箱，每箱為60條半成品。陳先生形容需求已超出團隊預期，自己甚至從凌晨6點開始處理催貨訊息，常忙到凌晨2點。

超長蛋撻在部分門店的建議零售價為每條15.8至25.8元人民幣，黃牛轉手價最高達40元。不少門店一貨難求，部分武漢門店也在排隊等候出貨，甚至要求提前發貨或「插隊」。

超長蛋撻在部分門店售價每條15.8至25.8元人民幣，因外型適合拍照分享，近期受...
超長蛋撻在部分門店售價每條15.8至25.8元人民幣，因外型適合拍照分享，近期受到消費者及門店追捧。（取材自九派新聞）

陳先生認為，產品走紅關鍵並非口味大幅創新，而是外形帶來的社交與分享價值。60厘米長的蛋撻不適合一人食用，更適合兩人以上家庭或朋友聚會分享；誇張外型也具打卡效果，消費者拍照分享到社交媒體，進一步替門店帶來流量。「一個人吃，和跟朋友一起分享著吃，感受是完全不一樣的。」

目前除麵包店外，奶茶店、咖啡店、冰淇淋店、烤肉自助、便利店及商超等也開始採購。產品為冷凍半成品，門店以法棍烤盤烘烤，每條約需30分鐘，還可加入水果、奶油及巧克力等裝飾。產品另配有長條形手提包裝盒，方便攜帶與分食。

製作方面，超長蛋撻需使用專用開酥設備，確保長條撻皮保持挺直並具酥脆層次，對生產技術要求較高。

陳先生表示，公司正擴大產能，待各地工廠跟上後，預計每月出貨量可達3萬箱。未來除甜味版本，也將研發鹹味口味、不同造型及頂部裝飾，拓展更多消費場景。

精華 FAQ

  • 業者認為關鍵不在口味大改造，而是超長外形帶來社交分享與打卡效果，適合多人分食，消費者拍照上網後又進一步帶動門店流量。

  • 產品自8月上線至今已售出1.6萬箱，9月10日上架淘寶後營業額迅速攀升。武漢單座工廠每日可生產約1000至2000箱，仍明顯供不應求。

  • 目前除麵包店外，奶茶店、咖啡店、冰淇淋店、烤肉自助、便利店及商超也開始採購，產品以冷凍半成品形式供應，門店可現烤並加料裝飾。

武漢 供應鏈 河南

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