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賈國龍要求羅永浩下跪才肯和解？當事人針對傳言回應了

中國新聞組／北京22日電
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西貝創始人賈國龍(左)與羅永浩。(取材自江南都市報)
西貝創始人賈國龍(左)與羅永浩。(取材自江南都市報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅永浩否認賈國龍要求下跪和解的傳言，稱已完成取證並將依法投訴起訴。
  • 重點二：西貝與羅永浩的預製菜爭議延燒，起因是羅永浩質疑其餐點幾乎都是預製菜。
  • 重點三：賈國龍承認先前強硬回應不妥，西貝稱門店正常營運且將回歸品質整改。

連鎖餐飲品牌「西貝」與網路大V羅永浩的預製菜爭議持續燒。西貝創始人賈國龍則於日前的大會演講中點名部分高流量帳號，呼籲監管部門釐清言論邊界，嚴查惡意貶損與網路軟暴力。而針對網路傳出「賈國龍要求羅永浩下跪才肯和解」的謠言，羅永浩21日公開澄清並非事實，強調已完成取證，將依法進行投訴與起訴。

綜合每日經濟新聞、江南都市報報導，這起爭議起源於2025年9月，羅永浩在微博發文質疑西貝「幾乎全都是預製菜，還那麼貴」，迅速引發全網關注。賈國龍隨後強硬回應，稱西貝沒有一道預製菜，宣布推出「羅永浩菜單」並開放門店後廚參觀以證清白，卻在媒體與網友檢驗食材過程中陷於「自證變自曝」的窘境。儘管賈國龍事後道歉承諾整改，仍難擋客流與營收下滑衝擊，西貝門店數已從近400家一路腰斬至約226家，今年更關閉約30%門店，僅新開1家。

西貝內部人士確認，賈國龍於9月20日出席「強國賦能，多元共促」專項領域協同發展大會演講時，結合西貝的「慘痛教訓」表示，部分手握巨大流量的帳號發生糾紛後繞開正當法定渠道，公開煽動輿論、掛人引戰，嚴重破壞營商環境。賈國龍坦言，先前硬剛回應都是自己的決定，事後發現確實「爹味兒」很重，已無信心再打造個人IP，將回歸一線專注品質並學習胖東來分配利益給員工。對於網傳西貝即將倒閉、下崗失業超萬人等說法，西貝方面則回應門店均正常營運。

精華 FAQ

  • 羅永浩21日公開澄清，表示該傳言並非事實，並稱自己已完成取證，接下來會依法提出投訴與起訴，追究相關散播者責任。

  • 爭議起於2025年9月，羅永浩在微博質疑西貝「幾乎全都是預製菜，還那麼貴」，引發大量討論。賈國龍隨後強硬回應，導致事件迅速升溫。

  • 賈國龍稱部分高流量帳號繞開正當渠道、公開煽動輿論，破壞營商環境；他也坦言先前硬剛是自己的決定，現在認為表態「爹味兒」很重，將回歸一線專注品質。

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