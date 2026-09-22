「幫我，求你了」 杭州男一大早撿到3紙條 報警後救1命

老人投出來的字條。(取材自華商網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州90多歲獨居女教師被困臥室20小時急寫紙條求救。

杭州90多歲獨居女教師被困臥室20小時急寫紙條求救。 重點二： 保安劉賢亮發現報紙團後立即報警，警方消防合力救人。

保安劉賢亮發現報紙團後立即報警，警方消防合力救人。 重點三：救援時避用切割破門，改從鄰居陽台翻入，並協助後續防範。

杭州上城區90多歲獨居的吳姓退休 女教師，日前因臥室房門金屬把手脫落被困室內長達20小時，她情急之下將寫有「我已20小時沒有進食進水」與指定保安名字的求救紙條裹入報紙扔下樓；物業保安劉賢亮巡邏發現後連忙報警，警方與消防員隨即透過鄰居陽台翻窗入室順利救出老婦，化解一場虛驚。

綜合上城警方、杭州日報報導，事件發生於9月14日上午8時許，劉賢亮在上城清波街道十三灣巷小區居民樓下發現包裹紅繩的報紙團，拆開後赫見三張紙條寫著「請交門口值班老師，求你們了」、「上城區十三灣巷XXX室開門，要求師傅開門，不要換鎖，主人在裡面」，背面並註明已20小時未進食進水，甚至點名「轉交劉賢亮老師，幫我」。劉賢亮隨即趕赴4樓敲門喊人並打電話，因無法接通且聽不清門內回應，連忙通報社區與派出所。

清波派出所民警金志亮聯動消防隊員趕到現場，考量老婦不要換鎖的請求，決定不使用大型切割機破門，而是從隔壁單元鄰居陽台翻入老婦臥室，從內部開啟房門。脫困的老婦臉色蒼白、連聲道謝，劉賢亮趕緊上前扶住並餵她喝牛奶補充體力。

警方調查，老婦因臥室門內側金屬把手脫落無法轉動而被困。為防老婦再遇危險，民警與物業在鎖芯塞入螺絲釘使臥室門可關而不鎖，並請老婦留備用鑰匙於物業。

受困的老人獲救。(取材自華商網)