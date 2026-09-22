深圳女買1662元掛脖連衣裙 第一次穿出門 1個意外走光了

王女士花費1662元購買連衣裙，才穿一次掛脖鏈條就突然脫開，害她走光。(視頻截圖)

深圳一名王女士（化名）花1662元（人民幣，下同，約247美元）買了一件掛脖連衣裙，第一次穿出門時鏈條突然脫落，害她走光。事後商家以吊牌已剪、衣服有異味為由拒絕退款，王女士經過十天維權，並在社交平台發帖，才成功取得退款。

綜合揚子晚報、信號新聞報導，王女士8月20日在CNLEEWEI旗艦店購買一款掛脖連衣裙，實付1662元。收貨後她曾在家裡試穿，確認尺碼合適、鏈條沒有異常，便剪下吊牌。9月11日晚，她首次穿著這件衣服外出，回家途中，她坐在汽車後排，抬手關閉閱讀燈時，掛脖鏈條突然脫開，胸前布料隨即下墜。當時車內除了丈夫外，還有一名代駕司機，王女士稱，雖然安全帶壓住部分布料，衣服沒有完全掉落，但仍造成走光，之後還一路用手捂著胸前的衣服回家，讓她尷尬不已。 王女士所購買連衣裙鏈條的龍蝦扣與後方連接部位已經完全分離。（取材自紫牛新聞）

王女士回家後，第一時間向商家反映，客服曾詢問能否自行將扣頭穿回，並提出補發鏈條由她自行更換，但王女士拒絕。之後商家以衣服已經穿過為由拒絕退貨，王女士只好申請平台介入。

王女士稱，平台第一次處理時支持退貨退款，她按要求寄回商品。但商家收貨後以吊牌已拆、商品有異味、影響商品完好性為由拒絕退款，並將衣服到付寄回；王女士拒收後，商品暫存於物流公司。

之後，王女士再次申請平台介入，平台提出給予200元無門檻紅包作為補償，她不接受。王女士表示，自己在意的是，價值1662元的連衣裙在首次正常穿著時，承擔固定和遮擋作用的鏈條斷開。她認為，這樣的問題消費者只有實際穿著才能發現，商家以「衣服已經穿過」為由拒絕售後並不合理。

她透過12315、黑貓投訴等管道反映問題，還在社交平台發文，直到9月21日下午，相關貼文點讚數達5.1萬。當日上午，品牌輿情負責人聯繫王女士，表示可以退貨退款。

王女士表示，退款並不意味著事情結束，她希望商家進一步核查涉事商品是否存在設計或質量問題，對同批次商品重新檢測，並根據結果決定是否採取召回等處理措施，同時就調查結果作出回應。