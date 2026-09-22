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史上最長中秋十一連假 休13天想去哪玩？北上廣3地最夯

中國新聞組／北京22日電
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號稱中國史上最長中秋「十一」連假即將到來，曼谷、吉隆坡、首爾是出境遊前三大目的地...
號稱中國史上最長中秋「十一」連假即將到來，曼谷、吉隆坡、首爾是出境遊前三大目的地。圖為北京首都國際機場資料照。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國中秋接十一形成13天史上最長連假，已促使逾50所高校採用連放安排，也帶動境內、遠途與出境旅遊需求明顯升溫。

本周五就是中秋節，緊接著是「十一」七天長假，中國目前已經有超過50所大專院校宣布中秋「十一」連放13天，一般上班族只要請三天假也可以連休13天，號稱是中國史上最長中秋「十一」假期‌，這也激發不少民眾長假出遊的熱情。

今年中秋節從9月25日至27日放假連放三天，緊接著是10月1日至7日「十一」七天長假，因此民眾只要請休9月28日至30日三天，就能形成從9月25日到10月7日的13天連續休假。

據第一財經等多家媒體報導，截至9月中旬，中國已有超過50所高校宣布中秋、「十一」假期合併連放13天，包括四川樂山師範學院、山東藝術學院、南京航空航天大學、黑龍江大學、長春大學、長春工業大學、北京科技大學、河北地質大學、淮陰師範學院、大連工業大學藝術與信息工程學院等。

對此，淮陰師範學院表示，學生反覆往返既耗費路費，也舟車勞頓。學校綜合考量後，將9月28日至30日的課程挪到10月的三個周末補齊，10月周末實行單休，換來了13天的連續假期。

13天長假對多數人來說，可以回一趟遠方的家，或來一場長途旅行。第一財經指出，「史上最長中秋十一假期」即將來臨，極大激發民眾的出遊熱情。境內遊部分，中秋假期以周邊短途遊為主，進入「十一」黃金周後，跨省遊占比躍升至82%。

各大線上旅遊平台的統計顯示，目的地榜單中，上海、北京、廣州等一線城市仍位居前列，昆明、烏魯木齊等遠途城市也躋身前十；不少民眾出遊時長超過八天，直接帶動遠途深度遊訂單的增長。

此外，今年中秋「十一」假期出境遊搜索熱度月比也上漲260%，其中，歐洲、澳洲出境遊產品搜索熱度月比漲幅更超過三倍。從機票預訂數據來看，出境遊熱門目的地前十名分別為曼谷、吉隆坡、首爾、伊斯坦堡、雪梨、新加坡、峇里島、胡志明、倫敦、杜拜。

報導稱，相較以往，今年中秋「十一」中國出境遊還呈現「拼圖版」特徵，遊客不再滿足於單一目的地，而是通過多國聯遊、多地串聯將13天假期「拼」成多樣化的出境遊版圖。

精華 FAQ

  • 因為9月25日至27日中秋放3天，接著10月1日至7日是十一長假，只要再請9月28日至30日3天，就能連休13天，成為罕見的超長假期。

  • 截至9月中旬，中國已有超過50所高校宣布連放13天，包括四川樂山師範學院、南京航空航天大學、北京科技大學、河北地質大學等多所學校。

  • 境內遊在十一黃金周後跨省遊占比升至82%，上海、北京、廣州最熱門；出境遊搜索熱度月比漲260%，並出現多國聯遊、串聯行程的「拼圖版」趨勢。

中秋

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