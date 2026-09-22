人形機器人公司IPO過熱 中國監管機關踩煞車
路透引述知情人士表示，中國監管機關正為一波尋求上市的人形機器人公司熱潮踩煞車，並審查飆升的估值以及與政府支持專案是否反映商業需求。
財聯社報導，已有投行人員收到提醒，內容涉及包括機器人行業在內的硬科技IPO，若行業地位不夠突出，上市進程可能受到影響。某券商表示，投行人員並非以窗口指導方式接到通知，相關內容更多旨在壓實保薦機構的前端把關責任。
至於機器人IPO企業審核導向，投行人士表示，主要指向企業是否形成可持續的商業閉環，具體有三點：一是機器人企業需具備持續、真實、可複製的經常性營業收入，並非靠依賴政府補貼、關聯交易、一次性收益或「數採中心」模式粉飾業績；二是機器人企業盈利方向或需呈現虧損持續收窄趨勢；三是需具備規模化產品出貨能力、穩定的客戶群體與真實的落地場景，避免僅停留在實驗室的概念性企業。
然而，人形機器人企業上市熱情並未減退。當前A股有三家人形機器人企業排隊，分別有樂聚智能、越疆科技、雲深處，其中僅越疆科技過會，其餘兩家均在問詢階段。
人形機器人行業第一股宇樹科技，其上市後的過山車表現以及行業估值泡沫風險的逐漸暴露，被視為觸發審核趨嚴的因素之一。
宇樹科技8月19日上市首日收盤價較發行價上漲460%，之後連續多日下跌。截至9月20日，較上市首日收盤價下滑39%。
主要是擔心市場出現估值過熱與泡沫風險，並要求上市公司證明政府支持專案與補貼並非取代真實商業需求，避免企業僅靠概念與短期熱度包裝上市。 投行人士指出，重點包括持續且可複製的經常性收入、虧損持續收窄、以及規模化出貨與穩定客戶群；若只是依賴補貼、關聯交易或實驗室概念，恐難過關。 目前A股共有樂聚智能、越疆科技、雲深處3家人形機器人企業排隊，其中越疆科技已過會，其餘2家仍處於問詢階段，顯示市場熱度尚未明顯降溫。
精華 FAQ
主要是擔心市場出現估值過熱與泡沫風險，並要求上市公司證明政府支持專案與補貼並非取代真實商業需求，避免企業僅靠概念與短期熱度包裝上市。
投行人士指出，重點包括持續且可複製的經常性收入、虧損持續收窄、以及規模化出貨與穩定客戶群；若只是依賴補貼、關聯交易或實驗室概念，恐難過關。
目前A股共有樂聚智能、越疆科技、雲深處3家人形機器人企業排隊，其中越疆科技已過會，其餘2家仍處於問詢階段，顯示市場熱度尚未明顯降溫。
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