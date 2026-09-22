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雞、魚、月餅…江蘇企業發26樣禮品 員工開三輪車來拉

中國新聞組╱北京22日電
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江蘇徐州一家機車企業向每名員工發放26種中秋禮品，員工們正將獎品裝上三輪車帶回家...
江蘇徐州一家機車企業向每名員工發放26種中秋禮品，員工們正將獎品裝上三輪車帶回家。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇豐縣一家電動三輪車企業中秋發放26樣福利，員工搬著雞魚、月餅等禮品回家，董事長稱此舉圖吉利並表達感恩。

近日，江蘇徐州一家機車企業發放的中秋福利走紅網絡，網傳視頻顯示，在公司大院內，每名員工面前都碼放著一堆禮品：雞、魚、食用油、白酒、月餅、大米、石榴等，粗看至少有20件，員工們正將獎品裝上三輪車帶回家。

極目新聞報導，該公司董事長周先生21日表示，今年中秋，公司向每名員工發放26種禮品，其中不少品類不止一件，比如月餅有六盒、雞有兩隻、魚有兩條。「我們每年基本都這樣，今年是2026年，發26樣圖個吉利。」周先生還說，公司現有員工近200人，每人享受的過節福利標準一致。

刷到上述視頻的網友紛紛表示羨慕，「老闆格局大，這樣的老闆不發財都難。」公開資料顯示，該公司位於江蘇豐縣，是一家專業從事電動三輪車研發、製造的高新技術企業。

至於為何發放這麼多禮品，周先生說，他出身草根，公司發展到今天要依仗員工的辛苦付出，「過節發些禮品，代表的是企業的一份心意，也是對員工的一份敬重和感恩。」他還解釋，部分禮品多發，是想著員工自家留一份之餘，也能孝敬父母。

公司員工鄭先生表示，公司過節發放的福利共有30多件，他的三輪車裝了滿滿一車，「我們每年中秋、春節的時候都是如此。」鄭先生稱，公司考慮得很周全，禮品既有年輕人愛吃的，也照顧到老人和小孩，「家裡用得上的基本都想到了」。

江蘇徐州一家機車企業向每名員工發放26種中秋禮品，員工們正將獎品裝上三輪車帶回家...
江蘇徐州一家機車企業向每名員工發放26種中秋禮品，員工們正將獎品裝上三輪車帶回家。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 公司一次發放26種禮品，包括雞、魚、食用油、白酒、月餅、大米、石榴等，且不少品類還有多份。員工把禮品裝上三輪車帶回家，畫面豐富吸睛，因此在網路上迅速走紅。

  • 董事長周先生表示，今年是2026年，所以發26樣禮品是為了圖個吉利。另一方面也想藉由中秋福利，表達公司對員工辛勞付出的心意、敬重與感恩。

  • 員工鄭先生說，公司過節福利共有30多件，三輪車幾乎裝滿，而且中秋、春節都差不多。禮品不只顧到年輕人口味，也考慮老人和小孩，家裡用得上的基本都想到了。

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