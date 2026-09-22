「人多不怕被欺負」 廣西夫妻生13孩 最大22歲最小2歲

廣西欽州一對中年夫婦生育13名子女，最大22歲最小2歲。(取材自新黃河)

AI摘要 文章摘要整理： 廣西欽州一對夫妻結婚22年生13孩，因「人多不怕被欺負」引發熱議；政府已提供補助、建房與教育協助，但家庭生活仍靠務農維持。

廣西夫婦生育8男5女,父親:政府每月補貼3500元,還幫建住房

廣西欽州一對中年夫婦結婚22年生育13名子女，消息近日衝上微博 熱搜；當地村幹部證實，該家庭共有八男五女，政府已多次宣傳計生政策，但當事人秉持「人多不怕被欺負」的想法堅持生育。目前適齡孩子均獲安排接受九年義務教育，政府每月提供約3500元人民幣補助並幫建兩層平房，該戶已列為脫貧戶，生活條件大為改善。

九派新聞報導，現年49歲的男主人黃先生表示，自己與42歲的妻子結婚22年，大女兒22歲已婚，二女兒正讀大學，大兒子18歲仍在求學，最小的孩子僅兩歲多。

黃先生透露，2016年他在建築工地從三樓摔下傷及腰腿，當時花費10萬元治療至今仍背負債務。目前全家主要靠種植20多畝水稻過活，日常開支全花在子女的生活與教育上，「白天幹活幹到晚上，累也要幹」，偶爾亦有熱心人士捐贈衣物。

黃先生透露，妻子多年來身體狀況尚好，而孩子們性格各有不同，雖然生活拮据，但黃先生坦言自己非常喜歡小孩，表示「每天看著孩子、回家聽到孩子叫爸爸就很高興」。當地村幹部指出，政府幫建的兩層平房設有四個房間與四張床，其中兩張床要睡六個人，雖然基本解決溫飽，但孩子眾多，整體生活仍不算寬裕。

事件在微博引發大批網民討論，支持的網友認為該對夫婦為人口發展做出貢獻，紛紛留言：「這是正面宣傳教材」、「很多年輕人都不結婚生子，現在政府應該獎勵他們」、「應該頒發英雄母親勳章」；反對的網友則質疑：「家裡窮還生孩子非常不負責任」、「只管生不管養，全靠政府補貼支持」、「孩子生在這種家庭真的受苦」。

隨著事件持續引發熱議，當地政府表示將繼續落實相關幫扶政策，確保孩子們的教育與基本生活需求得到保障。

廣西欽州一對中年夫婦生育13名子女，最大22歲最小2歲。（取材自大河報）