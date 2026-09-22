觀察站／人民幣第三次「換錨」 金融體系「換發動機」

近期中國經濟熱點主要熱在人民幣。人民幣的熱門話題，外有匯率的只升不降，內有利率 的只降不升，財經專家們認定這比較反常，還相信官方是求以此「化債」。但經濟界進一步的議論，是相信人民幣正在進行第三次「換錨」，與此同時，中國人民銀行（央行 ）行長潘功勝在黨媒撰文，講如何為中國金融體系「換發動機」。

中國金融近期有不少新表現，如低利率常態化、樓市紅利消退，存款縮水、資產貶值、信貸萎縮等等。同時，外界關注美國聯準會升息後，人民幣匯率和利率的表現，以及由之對中國實體經濟、外貿進出口等的進一步影響。這時中國經濟界盛吹人民幣「換錨」之說。

引動人民幣「換錨」說的，是中國社科院金融研究所低調發布的一份報告，題為「中國貨幣錨點切換與居民資產配置」，這份報告核心內容就是說，中國正在經歷第三次人民幣「換錨」。報告本身是想講中國正在經歷貨幣錨點切換，而絕大多數普通家庭尚未做好準備，所以想喚醒民眾迎接這場可能的大變。

所謂「換錨」，說通俗點是主權貨幣不能憑空發行，須有個參照物作為幣值基礎，這個參照物就稱為「錨」或「錨點」，當「錨」發生改變，貨幣幣值參照物變了後，相應的金融規律、財富邏輯等都有可能改變。

在財經界熱烈討論中，認定中國金融在過去20多年來，有過兩次「換錨」，一次是2000年前後，人民幣明確錨定美元，是因應爭取和最終加入世界貿易組織，走進全球化，帶出「換錨」後的中國經濟新表，是外資湧進，加上工業大發展，外貿進出口成了拉動中國經濟的頭駕馬車；第二次「換錨」，是在2008年金融危機後，中國大陸房地產業改革，人民幣錨定的是土地、房屋，就大小政府而言迎來的是「土地財政」，就民眾而言是買樓賣樓換來財富的帳面增長。

現在中國的外部市場正在發生劇烈變化、土地和房地產再也不是財富增長的引擎，所以有人認定第三次「換錨」已在所必然， 但換成怎樣的錨又說法不同，主流意見說那錨是跟著政策走的，現在政策核心是科技創新，既然主要的財政資金和社會財富都在流向科技領域和高端製造領域，則未來人民幣錨定的去向也不用置疑了。

隨之而來的經濟走向大討論、財富流向大討論相當熱烈，說甚麼的都有，當然不能排除其間混雜著陷阱和騙局，因為到目前為止，官方沒有所謂「換錨」的正式說法。

但官方沒說「換錨」卻有說「換發動機」，而這說法被指來自中國央行行長潘功勝。最新一期的中共中央機關刊求是雜誌，有一篇潘功勝的署名文章，題為「深刻認識中國金融結構變遷 提升金融服務實體經濟適配性」。這篇文章不短，有金融專家說要留意其發表前的兩項公布，一項是公布《金融強國建設十五五規畫》出台，大陸央行還為之同步發表了第15個五年規畫期的改革發展規畫和九份行動方案。另一項公布，是中國央行公布8月金融數據，不論年比還是月比，數據都不大好看。

求是雜誌排期重要文章，至少是在一個月前，重要的文章還要送到中共中央書記處，周期不短，所以潘功勝的文章應一日審定，主要跟《金融強國建設十五五規畫》相關連，也即對中國金融認知有變，對中國大陸金融結構的認定有變，那人民幣的錨點當然也隨之要變。

用潘功勝的話來說，是中國經濟之變，令金融結構也在進程中發生深刻變化。隨著經濟增長動能的新舊轉換和產業結構轉型的深入推進，優化金融結構、提升金融服務質效面臨新的更高要求。做好當前和今後一個時期的經濟金融工作，需要深刻認識中國金融結構變遷的內在邏輯，動態優化調整貨幣政策框架，持續建設和發展現代化金融市場體系，進一步提升金融服務實體經濟的適配性。

中國金融結構之變，被金融專家說成是要為金融體系換「發動機」。也就是說，大陸金融體系從適配重資產、大投資的模式，要轉向適配輕資產、高風險、長周期、技術和人才的模式。隨之而來的，一是貨幣政策框架轉型，淡化數量目標，強化價格型調控；二是要求優化結構性貨幣政策工具設計和管理，聚焦重點，有進有退。