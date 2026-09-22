就是喜歡挑戰…年過花甲退休教師練跨欄 打破中國紀錄

中國田徑大師賽上第一次跑300米欄。（取材自潮新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休體育教師趙環春練跨欄不到1年，刷新60至64歲組中國紀錄。

退休體育教師趙環春練跨欄不到1年，刷新60至64歲組中國紀錄。 重點二： 他在南韓大邱世界田徑大師賽300米欄跑出48秒8，雖未晉決賽仍破紀錄。

他在南韓大邱世界田徑大師賽300米欄跑出48秒8，雖未晉決賽仍破紀錄。 重點三：從調低欄架循序訓練到完成全程，他未來還想挑戰標槍、鐵餅等項目。

來自浙江景寧的退休 體育教師趙環春，近日在南韓 大邱世界田徑大師賽300米欄比賽中，以48秒8的成績刷新60至64歲年齡組中國紀錄。令人驚訝的是，他正式訓練跨欄還不到一年。

潮新聞報導，趙環春曾任12年體育教師，退休前是景寧體育中心教練。52歲時，他開始參加全中國老將田徑賽，從100米、跳遠逐步增加200米、400米等項目。去年下半年，他決定挑戰跨欄，原因很簡單：「就是想嘗試新的項目，我就是喜歡挑戰。」

趙環春在世界田徑大師賽跳遠比賽中拿到第二。（取材自潮新聞）

60至64歲組300米欄全程300米，需要跨越7個、每個高76厘米的欄架。趙環春坦言，自己上一次接觸跨欄已是40年前在大學期間，60多歲後身體機能、彈跳和腿部力量都不如年輕時，因此只能循序漸進。

為了安全，他最初將欄架調至最低的68厘米，從跨越一個欄開始，再逐步增加至兩個、三個，並將高度提高至76厘米。經過約三個月基本功訓練，今年春節後，他首次完成300米欄全程。

據報導，今年5月在長沙舉行的2026中國田徑大師賽上，趙環春首次參加300米欄正式比賽。當時60至64歲組共有7名選手參賽，他以50秒01奪得年齡組第一，並刷新該組全國紀錄，取得世界田徑大師賽參賽資格。

在世界舞台上身披國旗，老趙說太幸福了。（取材自潮新聞）

9月初，趙環春首次站上世界賽場，參加跳遠、400米、300米欄及4×100米接力等5個項目。其中跳遠獲得年齡組亞軍，接力取得第四名；300米欄雖在小組賽排名第四、無緣決賽，但48秒8的成績再次刷新60至64歲組中國紀錄。

趙環春表示，此次比賽讓他感觸很深。中國隊共有105人參賽，年齡最大選手92歲；而賽事全場最高齡選手是一名來自泰國的106歲選手。看到對方完成100米賽事並獲得全場掌聲，他感嘆：「和他們一比，我還很年輕呢！」

趙環春說，每個人都有無限可能，只要願意嘗試，就能發揮潛力。接下來，他還希望挑戰標槍、鐵餅等項目。

趙環春（右二）在300米欄比賽中。（取材自潮新聞）