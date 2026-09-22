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網購空禮盒+散裝月餅 浙男省錢攻略 花25元獲百元效果

中國新聞組／北京22日電
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一名浙江男子分享中秋月餅省錢方式，透過網購空禮盒裝入散裝月餅，自己組裝禮盒。（取...
一名浙江男子分享中秋月餅省錢方式，透過網購空禮盒裝入散裝月餅，自己組裝禮盒。（取材自都市快報橙柿互動）

一名浙江男子分享中秋月餅省錢方式，透過網購空禮盒裝入散裝月餅，自己組裝禮盒，「總成本不到25元（人民幣下同）」，引發網友討論。男子稱，一套禮盒空盒約17元，再加上月餅及包裝輔料即可完成，有網友留言稱「20多塊包出了100多塊的效果」。相關討論也延伸至近年月餅市場的消費變化。

都市快報報導，男子近日分享做法，只需購買月餅空盒、散裝月餅及包裝輔料，再自行組裝，即可完成一盒月餅禮盒。他舉例，一套空盒約17元，加上月餅及其他材料，總成本不到25元。網友對此看法不一，有人認為能省下不少費用，也有人認為月餅的口感、用料及品牌仍是價格差異來源，若自行拼裝後送人，也可能面臨商品資訊不足等問題。

2026年中秋前夕，主要門店月餅銷售額年減45.17%，禮盒銷量年減49.04%；500元以上禮盒在常規渠道占比降至2%以內，千元以上高端禮盒銷量年減76%。同時，「自己日常食用」占比達50.4%，高於「送禮」的42.5%。

2023年實施的「限制商品過度包裝要求」規定，月餅包裝層數不得超過三層；售價100元以上的月餅，包裝成本占比不得超過15%，100元以下則不得超過20%。隨著產地直發、散裝組合及平台比價更加普遍，消費者也開始比較禮盒與散裝產品的價格及內容。

都市快報報導，這種自行組裝禮盒的方式並非近期才出現，有網友表示，十年前便曾購買散裝月餅，再搭配鐵盒禮品盒組裝；也有人認為，品牌、用料及口感仍會影響月餅價格，不能單純以包裝判斷產品差異。另有網友指出，自行組裝的禮盒若缺少商品資訊，送禮時可能讓收禮者無法了解產品來源。

相關討論也延伸至端午粽子禮盒、大閘蟹禮券及堅果禮盒等節令商品。部分消費者透過散裝購買、自行組合及平台比價降低支出，品牌禮盒則仍依品牌、產地、產品及包裝等因素形成不同價格。

精華 FAQ

  • 他先網購空禮盒，再購買散裝月餅與包裝輔料自行組裝，整體成本不到25元，卻能做出外觀像高價禮盒的效果，因而在網路上引發討論。

  • 部分網友認為這樣能大幅省錢，且有「20多塊包出100多塊效果」的感覺；但也有人指出品牌、用料與口感仍有差異，送禮時還可能缺少商品資訊。

  • 報導指出，月餅銷售額與禮盒銷量明顯下滑，高價禮盒占比也降低；同時，自用需求已高於送禮，顯示消費者更重視散裝購買、平台比價與實用性。

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