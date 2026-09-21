「爾康真的娶了紫薇」安徽新婚夫妻跟「還珠格格」主角撞名
中國安徽一對新人因分別名叫「爾康」與「紫薇」，與經典電視劇瓊瑤「還珠格格」角色同名，婚禮現場照片曝光後意外走紅網路。新娘楊紫薇說，她和丈夫季爾康確實是因名字結緣，並在9月16日於安徽結婚。
大皖新聞報導，這對夫妻受到關注，源於婚禮現場寫有兩人姓名的橫幅被發布到網路上。
楊紫薇證實：「是真的，我們就叫這個名字。」她來自江蘇淮安，丈夫則是安徽泗縣人。她說，父母因為愛看電視劇「還珠格格」，因此替她取名「紫薇」；丈夫的名字則源自家族取名習慣，堂兄弟的名字都採用「季某康」的格式，因此取名「爾康」。
「家裡人都感到挺詫異的。」楊紫薇說，兩人談戀愛時，雙方家人一聽名字，都覺得不可思議，沒想到會這麼巧。結婚時，也有親友現場調侃：「這下紫薇真找到爾康了！」
不過，楊紫薇也坦言，雖然有人說她和丈夫是緣分奇妙、天作之合，但在公開場合，二人還是會有意避開直呼其名，「主要是好多人聽到了會笑，我們就會很不好意思。」
「還珠格格」是1995年由作家瓊瑤擔任編劇的古裝電視劇，由林心如飾演夏紫薇，周杰飾演福爾康。
因為新郎名叫季爾康、新娘名叫楊紫薇，剛好與《還珠格格》中的福爾康和夏紫薇同名，婚禮現場橫幅照片曝光後，立刻在網路上引起熱議。 她表示名字都是真的，自己的名字來自父母喜愛《還珠格格》，丈夫則因家族命名習慣，堂兄弟多用「季某康」格式，因此才取名爾康。 楊紫薇說，雙方家人起初都很詫異，交往和結婚時也常被調侃是天作之合；但在公開場合，他們會盡量避免直接叫名字，以免旁人發笑而感到不好意思。
精華 FAQ
因為新郎名叫季爾康、新娘名叫楊紫薇，剛好與《還珠格格》中的福爾康和夏紫薇同名，婚禮現場橫幅照片曝光後，立刻在網路上引起熱議。
她表示名字都是真的，自己的名字來自父母喜愛《還珠格格》，丈夫則因家族命名習慣，堂兄弟多用「季某康」格式，因此才取名爾康。
楊紫薇說，雙方家人起初都很詫異，交往和結婚時也常被調侃是天作之合；但在公開場合，他們會盡量避免直接叫名字，以免旁人發笑而感到不好意思。
上一則
又一家5星級酒店被逼急 瀋陽萬豪推12元蓋飯外賣掀熱議
下一則