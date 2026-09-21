幼兒園16新生只1女孩 不到半天她轉走了 網笑：15個準光棍

幼兒園班級原有16名學生，其中唯一女孩轉學後，全班成為清一色男孩，形成「羅漢班」。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一名幼兒園班級16人僅1名女孩，家長因擔心孩子在全男班中被過度關注而迅速轉學，事件引發網友熱議，也再度凸顯人口與校園性別失衡。

一名幼兒園老師近日分享新生入學影片，教室內16名幼兒圍著桌子玩積木，畫面看似熱鬧，仔細一看卻發現全班幾乎都是男孩，只有1名女孩。沒想到女孩入園不到半天，家長便決定替她轉學，引發討論。有網友笑稱，班上的15個男孩是「準光棍」。

從影片可見，教室環境整潔明亮，孩子們一起玩積木，但班內幾乎清一色是男孩。由於16名學生中只有1名女孩，性別比例明顯失衡，女孩家長最後選擇讓女兒轉學。

消息傳出後，不少有女兒的家長表示能理解，認為若自己的孩子也是班上唯一女孩，可能也會做出相同決定。就連部分男孩家長也對女孩離開感到可惜，網友則調侃「現在喜歡生男孩的如願了」，全班成了清一色男孩的「羅漢班」。

幼兒園16人班幾乎全是男孩，唯一女孩入園半天即轉學，班級性別比例失衡引發討論。（視頻截圖）

相關討論認為，唯一女孩在男孩占多數的班級中，可能面臨較強烈的性別標籤，甚至因成為「稀有對象」而受到過度關注、特殊對待或難以融入團體。家長也會擔心孩子遭孤立、欺負或出現界線問題。

另一方面，當一個班級完全由男孩組成，也可能使孩子缺少與異性同齡者互動的機會。原文指出，單一性別的社交環境可能讓競爭、打鬧等互動模式更加突出，也可能影響孩子對性別差異、共情及尊重的理解。

文章並將這種幼兒園班級性別失衡，與出生人口性別比例長期失衡聯繫起來。國家統計局2025年末數據顯示，中國男性人口約7.17億、女性約6.88億，男性比女性多約2881萬人，每100名女性對應約104.19名男性。

女孩家長因女兒成為班上唯一女生，決定替她轉學，相關家長對話截圖曝光。（視頻截圖）

文章認為，當性別比例差異反映到幼兒園班級，可能出現男孩高度集中、女孩扎堆等情況，也讓部分家長在選擇幼兒園時更加在意班級性別比例。

對於這名女孩家長的決定，文章認為，家長的考量並非單純「矯情」，而是希望孩子能在較多元的同齡群體中成長。至於如何避免班級性別比例過度失衡，文章則提出，幼兒園招生及社會層面都應正視相關問題。