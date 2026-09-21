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深圳小攤「手搓荷花」1朵15元 搖號限購排隊百米

中國新聞組／北京21日電
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「手搓荷花」引發網友搶購。(取材自極目新聞)
「手搓荷花」引發網友搶購。(取材自極目新聞)

近日，廣東深圳龍華一處地鐵口的竹編荷花小攤意外走紅，大批民眾前來購買，攤位前一度排起上百米長隊，銷量足足翻了十倍。面對突然暴增的人潮，攤主羅先生不得不將攤位從地鐵口移至商場門口，並採取線上搖號、現場限購的方式應對，但他強調，竹編荷花會維持一朵15元（人民幣，約2.2美元）的價格，不會漲價。

極目新聞報導，羅先生表示，近幾天竹編荷花的銷量大增，約是平時的十倍，目前「生產多少就能賣多少」。由於荷花全靠手工編製，短時間內難以大幅增加產量，他特別從廣西河池老家找來多人幫忙製作，但每天總產量仍不足100朵。

為了緩解供不應求的情況，攤位目前每天在線上抽出30個號碼，中籤者可到現場取貨，其餘產品則留給現場排隊的消費者購買，每人限購一朵。羅先生表示，即使需求大幅增加，也會維持每朵15元的價格，不會乘機漲價。

竹編荷花之所以突然暴紅，源自於網友「粥粥」10日發布的一段抖音視頻。當天她在地鐵站口偶然發現羅先生的攤位，被造型精緻的竹編荷花吸引，認為這項手藝值得讓更多人看見，便隨手拍下視頻，希望替攤主增加曝光。

沒想到視頻發布後迅速走紅，「竹編荷花」隨之出圈，除了當地民眾前往購買，還有人從周邊省市專程前來「追花」，讓原本低調的小攤突然成為熱門打卡點。

深圳一家「手搓荷花」攤位暴火，有外地網友專程來搶購，排起長長隊伍。(取材自極目新...
深圳一家「手搓荷花」攤位暴火，有外地網友專程來搶購，排起長長隊伍。(取材自極目新聞)

一些購花者表示，相較於機器製作的商品，這種手工製品更能感受到製作者投入的時間與心力；也有人說，一點一點手工製作花束，是給自己一個「慢下來的勇氣」。

羅先生的朋友梁先生表示，編製一朵荷花大約需要半個小時，雖然目前已臨時增加人手，但每天仍只能製作不到100朵。「我親戚朋友和村裡人都被叫來了，還在叫人」，他說，竹編荷花製作並不容易，自己學了幾天也沒有掌握。

粥粥則透露，在暴紅之前，羅先生生活相對悠閒，一周只出攤兩三天。如今為了趕工，他幾乎天天出攤、加班製作，甚至把網名從「不打麻將」改成了「不想做花」，也成為這場意外走紅中的一個小插曲。

精華 FAQ

  • 起因是一名網友10日拍下攤位並上傳抖音，影片中精緻的竹編荷花吸引大量關注。影片迅速擴散後，吸引本地民眾與外地遊客專程前來購買。

  • 攤主把攤位從地鐵口移到商場門口，並改採線上搖號、現場限購的方式。每天抽出30個號碼，中籤者可取貨，其餘則由現場排隊民眾購買，每人限購1朵。

  • 每朵荷花約需半小時手工編製，雖然已臨時增加人手，日產量仍不到100朵。面對需求暴增，攤主明確表示售價維持每朵15元，不會趁熱漲價。

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