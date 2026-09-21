快撐不住…大連環衛工困數十米斷崖 「黃鞋俠」救了他

沈先生出手救助困在懸崖上的男子。（取材自揚子晚報）

遼寧大連大黑石景區望魚山近日上演驚險一幕，一名環衛工受困在數十米高的懸崖，眼看著就要因為氣力用盡而摔落，一名年輕男子見狀，在沒有充分防護的情況下冒險攀下懸崖施救，最終在其他遊客協助下將受困者救回。相關視頻被發布到社交媒體後，引發網友關注，因救人的男子當時穿著黃色運動鞋，網友封他為「黃鞋俠」，稱讚他膽識過人。

揚子晚報報導，勇敢救人的男子姓沈，目前在大連讀書。他表示，事發當天下午2時至2時30分左右，因為是周六，他前往大黑石景區的望魚山遊玩，剛抵達斷崖附近時，便發現一名男子被困在懸崖中段。

沈先生描述，受困男子當時疑似穿著環衛工服裝，可能是下到懸崖附近撿垃圾，之後嘗試爬回來，卻因體力耗盡而卡在斷崖中間。「我剛過去的時候，看到他在底下掛著，那個大哥已經在朝我喊了，應該已經喊了挺長時間，快堅持不住了。」 男子受困懸崖上。（取材自揚子晚報）

當時懸崖上方有人喊著「找繩子、找繩子」，沈先生看到受困者臉色發白，手腳不斷發抖，眼看就要支撐不住，於是決定先下去救人。「那時候已經等不及繩子了，不能想那麼多，我就直接下去了。」

沈先生原本試圖直接將男子拉上來，但因對方體力耗盡，難以靠自身力量配合。之後有人找到一條繩子並遞下去，眾人花了一些時間才將繩子套在受困者身上。救援過程中，懸崖上方的人負責拉繩，沈先生則在下方用力推托，最終將男子推回安全位置。

整個救援過程持續4分多鐘。成功脫險後，沈先生才感到後怕。他說，當時懸崖高度不低，現場也沒有太多防護，「只有一根繩子，給大哥套上，我就不能用。但是大哥當時那個狀態，必須先把大哥救上去」。

事後，有旁觀遊客將現場視頻和照片傳給沈先生，他則在朋友圈寫下：「多少有點高，但是該出手不能坐視不管。」相關畫面曝光後，有網友稱讚沈先生勇敢，但也有人認為出手前應該考慮自身安全，否則若是沒有其他人幫助，「他倆都危險」。