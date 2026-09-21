「剛從浙江回來」打工女返鄉相親12次皆敗 曝奇葩原因

一名女生從浙江返回貴州的短視頻在網路流傳，配文「誰規定在浙江不能回貴州」，引發網友熱議。(視頻截圖)

浙江近期展開娛樂場所專項整治，相關話題持續在網路發酵，也牽動部分外地務工者返鄉生活的討論。近日，一段女生拖著行李箱從浙江返回貴州的短視頻在網路流傳，配文「誰規定在浙江不能回貴州」，引發網友熱議。隨後，評論區有網友分享自身經歷，稱她從浙江回到四川老家後，媒人陸續介紹12名相親對象，但對方得知她「剛從浙江回來」後，最終都沒有繼續接觸。相關說法經短視頻平台擴散後，逐漸演變成一場關於地域標籤與婚戀觀念的討論。

綜合媒體報導，從目前流傳內容看，事件主要來自網友個人敘述，並不能據此證明所有從浙江返鄉者都會面臨類似情況。不過，「浙江務工」被部分網友當成評判個人的單一標籤，也讓地域刻板印象再次受到關注。

報導指出，浙江是重要的製造業和服務業聚集地，長期吸引大量外來務工人員，來自不同省份的勞動者在工廠、餐飲、物流及服務業等領域工作。一個人曾在哪裡工作，與其家庭背景、職業、性格及品行並不存在必然關聯。

相親本質上是雙向選擇，任何一方基於個人考量決定是否繼續交往，都屬於婚戀自由；但若將少數個案或網路傳言擴大成對特定地域人群的整體判斷，則容易形成以偏概全的成見。尤其在短視頻平台上，帶有衝突、反差的個人故事更容易獲得關注，個案經反覆轉發後，也可能被誤認為普遍現象。

有評論認為，婚戀選擇涉及價值觀、生活方式與彼此信任，真正的了解仍需透過溝通和相處建立。對外出務工者而言，跨城市工作是普遍的社會流動現象，返鄉也不應自動被附加特定的人格或道德評價。

這場由返鄉短視頻引發的討論，與其聚焦「浙江」這一地域標籤，不如回到個體本身，避免讓網路情緒取代對人的實際了解。對相親者而言，尊重彼此選擇的同時，也應避免僅憑工作地點或片段資訊預設一個人的生活與品格。

「浙江務工」被部分網友當成評判個人的單一標籤，也讓地域刻板印象再次受到關注。（小紅書截圖）