我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市汽、柴油價再飆 同比漲4至6成

憂水電環境衝擊 洛杉磯郡部分地區擬禁超大型資料中心

「剛從浙江回來」打工女返鄉相親12次皆敗 曝奇葩原因

中國新聞組╱杭州21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名女生從浙江返回貴州的短視頻在網路流傳，配文「誰規定在浙江不能回貴州」，引發網...
一名女生從浙江返回貴州的短視頻在網路流傳，配文「誰規定在浙江不能回貴州」，引發網友熱議。(視頻截圖)

浙江近期展開娛樂場所專項整治，相關話題持續在網路發酵，也牽動部分外地務工者返鄉生活的討論。近日，一段女生拖著行李箱從浙江返回貴州的短視頻在網路流傳，配文「誰規定在浙江不能回貴州」，引發網友熱議。隨後，評論區有網友分享自身經歷，稱她從浙江回到四川老家後，媒人陸續介紹12名相親對象，但對方得知她「剛從浙江回來」後，最終都沒有繼續接觸。相關說法經短視頻平台擴散後，逐漸演變成一場關於地域標籤與婚戀觀念的討論。

綜合媒體報導，從目前流傳內容看，事件主要來自網友個人敘述，並不能據此證明所有從浙江返鄉者都會面臨類似情況。不過，「浙江務工」被部分網友當成評判個人的單一標籤，也讓地域刻板印象再次受到關注。

報導指出，浙江是重要的製造業和服務業聚集地，長期吸引大量外來務工人員，來自不同省份的勞動者在工廠、餐飲、物流及服務業等領域工作。一個人曾在哪裡工作，與其家庭背景、職業、性格及品行並不存在必然關聯。

相親本質上是雙向選擇，任何一方基於個人考量決定是否繼續交往，都屬於婚戀自由；但若將少數個案或網路傳言擴大成對特定地域人群的整體判斷，則容易形成以偏概全的成見。尤其在短視頻平台上，帶有衝突、反差的個人故事更容易獲得關注，個案經反覆轉發後，也可能被誤認為普遍現象。

有評論認為，婚戀選擇涉及價值觀、生活方式與彼此信任，真正的了解仍需透過溝通和相處建立。對外出務工者而言，跨城市工作是普遍的社會流動現象，返鄉也不應自動被附加特定的人格或道德評價。

這場由返鄉短視頻引發的討論，與其聚焦「浙江」這一地域標籤，不如回到個體本身，避免讓網路情緒取代對人的實際了解。對相親者而言，尊重彼此選擇的同時，也應避免僅憑工作地點或片段資訊預設一個人的生活與品格。

「浙江務工」被部分網友當成評判個人的單一標籤，也讓地域刻板印象再次受到關注。（小...
「浙江務工」被部分網友當成評判個人的單一標籤，也讓地域刻板印象再次受到關注。（小紅書截圖）

精華 FAQ

  • 網路流傳一名從浙江返鄉的女子，回到四川後由媒人介紹12名相親對象，但對方得知她剛從浙江回來後都未再接觸，成為討論焦點。

  • 報導強調，相關內容主要來自網友個人敘述，無法證明所有從浙江返鄉的人都會遇到同樣情況，不應把單一案例當成普遍事實。

  • 文章提醒不要把工作地點當成人格或品行的判斷依據，也不要因少數傳聞就對特定地域人群產生成見，應回到個體與實際相處來理解一個人。

上一則

北京正式宣布：應川普邀請 習近平23日至25日對美進行國是訪問

延伸閱讀

神仙工作？江西景區人形噴泉NPC 工時2小時日結59美元

神仙工作？江西景區人形噴泉NPC 工時2小時日結59美元
浙江披薩店員工狂撒頭皮屑「加料」 遭立案調查

浙江披薩店員工狂撒頭皮屑「加料」 遭立案調查
台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意

台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意
浙江漁民落水失蹤11天 家屬「辦完後事後」他竟回家了

浙江漁民落水失蹤11天 家屬「辦完後事後」他竟回家了

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
圖為一名外賣騎手冒雨在江蘇蘇州街頭行進。(新華社)

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

2026-09-13 15:08

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了