又一家5星級酒店被逼急 瀋陽萬豪推12元蓋飯外賣掀熱議

網傳的瀋陽萬豪外賣菜單。（取材自小紅書）

五星級酒店也賣起12元（人民幣，下同）蓋飯。近日，瀋陽萬豪酒店一份外賣菜單在網路曝光，其中特色蓋飯最低僅12元，引發熱議。不過酒店表示，這並非對外搶快餐生意，而是僅限住店客人訂購的客房送餐服務。

藍鯨新聞報導，網傳菜單曝光後，「萬萬沒想到，在萬豪點外賣，點的居然是萬豪自己的外賣」等話題引發討論。酒店工作人員回應，12元蓋飯僅供住客下單，分量偏小、適合單人簡單用餐，不對外開放堂食，非住客也無法購買。

過去五星級酒店客房送餐往往價格較高，不少住客轉而訂購外部餐點，但部分酒店又限制外送員上樓，客人必須到大廳取餐。瀋陽萬豪此次推出平價餐點，則利用後廚空檔製作，再直接送至客房。

近年高星級酒店跨足平價餐飲已非個案。成都錦江賓館餅房瑞士卷售價6元、黑森林蛋糕8元；廣州W酒店生日蛋糕售價99元；上海虹口寶隆酒店曾推出498元30天早餐方案，平均每餐16.6元；鄭州也有高星級酒店以9.9元提供自助早餐及免費停車。

常州文璞酒店則曾將自助餐未售完的現做熱菜、熟食製成「剩菜盲盒」，早餐每盒10元、午晚餐20元；武漢臨空港溫德姆花園酒店推出老人助餐，原價12元的米飯套餐，老人10元即可購買。北京國貿大酒店旗下紅館餐廳也早在2022年進駐外賣平台販售招牌烤鴨，另有高星級酒店加入外賣平台的低價套餐。

高星級酒店紛紛推出平價餐飲，也與經營壓力有關。2025年中國星級飯店平均房價為360.2元、平均出租率46.8%，均低於2024年，營業總收入同比下降約7%。2026年上半年，全國千萬元以上酒店法拍項目435個，僅21個成交，成交率4.8%。

在客房收入承壓、餐飲後廚又存在閒置產能的情況下，部分酒店選擇降低餐飲門檻、增加收入。不過瀋陽萬豪的12元蓋飯仍有明確界線，主要服務已入住並支付房費的客人，與直接面向一般消費者的低價餐飲模式不同。

部分酒店也已推出自營外賣。（取材自小紅書）