58歲生兒、60歲產女 河南失獨媽：會活很久、能負責

爸爸接過剛出生的二寶後，大寶高興地唱起了「新年好」。(取材自紅星新聞)

居住河南 駐馬店的60歲張女士（化姓），在「失獨」兩年後，為了老來有兒女陪伴，夫婦倆決定再次嘗試生育。日前張女士在駐馬店市中心醫院剖腹產下一名女嬰。然而，在兩年前，58歲的她在同一家醫院，順利生下兒子。張女士說：「夫妻倆都退休 了，現在可以專心帶娃，會為孩子負責，而且自己父母都是高壽，她相信自己也行。」

60歲的張女士產下一女。(取材自紅星新聞)

據紅星新聞報導，醫院產科主任張化蓮表示，張女士日前帶著丈夫和兒子入院待產，她說：「58歲生一胎，60歲再生一胎，像這種超高齡的媽媽，是比較少見的。」兩年前張女士懷孕足月後入院，產下兒子，兩個小孩同樣是足月生產。

張女士表示，自己原本擁有幸福的三口之家，但幾年前唯一的孩子意外離世。在經歷心理調整與身體恢復後，夫婦倆決定再生，當時58歲的張女士剖腹產生下兒子果果。

60歲的張女士和兒子。(視頻截圖)

談及高齡生育的決定，張女士坦言：「剛開始孩子爸不太支持，他想著年齡大了，我懷孕恐怕不安全了，我說『沒事，我能行』。」對於選擇生育兩個孩子，張女士說明，是希望等自己老了之後「孩子能有個伴」。

對於如何說服親戚朋友等，張女士稱他們並沒有聲張，而且也沒有想那麼多，覺得自己想做什麼就去做。

據報導，張女士表示，懷二寶期間，她每天仍負責做三餐與家務。她說：「我父母都長壽，父親100歲走的，母親現在也94歲了。我覺得我也行，等我們老了，把孩子的學習、成家等事情也辦完了。」

張女士也稱，自己的心態確實不錯，有了孩子，生活有了奔頭。懷二寶後，她每天還會跟肚子裡的孩子對話，分享每天的日常。

「張女士的心態很好，我感覺她比生大寶時的心態還好。」張化蓮說，高齡媽媽應保持穩定的心態與情緒，孕期的健康管理及產檢尤為重要。她建議高齡女性應在醫生指導下，合理規劃懷孕計畫並加強孕期監測，以確保母嬰安全。