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羅永浩開轟「野人先生」有所圖？博主：西貝提告將開庭

中國新聞組／北京21日電
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羅永浩吐槽西貝餐廳幾乎全是預製菜。（視頻截圖）
羅永浩吐槽西貝餐廳幾乎全是預製菜。（視頻截圖）

在爆料西貝將在兩三個月內徹底倒閉後，擁有超過542萬微博粉絲的博主「理記」再發文稱西貝提告羅永浩一案將開庭。「理記」20日發文表示：「知道為啥羅永浩上個月突然跳出來嗎？因為西貝對他提告了，就要開庭了，他跑出來操控輿論給法院施壓。這次突然碰瓷野人先生也是一石二鳥，一方面跟鍾薛高復出有關，另一方面是想篡改歷史製造出『我只是消費者吐槽』的輿論風向。」

「理記」微博截圖。(取材自觀察者網)
「理記」微博截圖。(取材自觀察者網)

綜合界面新聞、觀察者網報導，西貝創始人、董事長賈國龍去年9月11日在接受採訪時，就「是否會提告羅永浩」一問做出明確且強硬的表態。「一定會，我們一定會提告，一定一定會提告！」賈國龍連用三個「一定」來強調他的決心。他表示：「他對我們的傷害是很大的，一定會提告。」

當日19時多，羅永浩在微博轉發「賈國龍將提告羅永浩」的消息時評論稱：「好，來吧。如果不是預製菜，那就太牛了。能把現做的菜做得全是重新加熱的味道，這肯定是高科技了。」

博主「理記」為賈國龍抱不平，抨擊羅永浩借炒作話題獲取巨大流量與商業利益，卻重創了一家實體企業。

「理記」還在微博裡談起賈國龍，說自己親眼見過賈國龍如何工作，認為這是「60後最勤奮最無私的踏實做實業的企業家之一」，沒有任何不良嗜好，生活簡單，不賺快錢不炒股不搞房地產不亂投資，員工待遇極高，一生只做西貝一件事，賈國龍不善社交，但在業內備受優秀企業家們的肯定。

「理記」還提到，阿里的馬雲、京東的劉強東、胖東來的于東來、海底撈的張勇等企業家，在西貝出事前後都對賈國龍非常肯定，以健康安全良心著稱的胖東來創始人于東來，出差就去吃西貝，這是他自己親口說的。

圖為上海一家西貝門店。（取材自澎湃新聞）
圖為上海一家西貝門店。（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 他表示西貝提告羅永浩的一案即將開庭，並將羅永浩近期的發文解讀為在案件前夕再度帶動輿論，試圖影響外界觀感與司法程序。

  • 理記認為，羅永浩是因為西貝已對他提告、案件即將開庭，才跳出來操控輿論，目的在於對法院施壓，並把自身包裝成單純消費者吐槽的一方。

  • 賈國龍去年9月11日受訪時明確表示一定會提告，還連說3次「一定」強調決心，並稱羅永浩對西貝造成很大傷害，因此必須採取法律行動。

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