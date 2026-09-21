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山西景區捧3000萬徵百名NPC 年薪最高千萬、素人也歡迎

中國新聞組／北京21日電
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司徒小鎮景區。（取材自司徒小鎮微信公眾號）
司徒小鎮景區。（取材自司徒小鎮微信公眾號）

景區NPC是中國年輕人近年最夯的職業之一，近日山西晉城司徒小鎮宣布投入3000萬元（人民幣，下同，約445萬元）招聘100名NPC，景區創始人、司徒村村支書「老周」更霸氣喊出：「只要有才藝敢表現，百萬、千萬年薪不是夢」。

綜合極目新聞、九派新聞報導，司徒小鎮工作人員王先生表示，此次招聘計畫招募100人，NPC將按照能力分為S級、A級和B級，待遇也會根據能力分級、考核。對於已經成名的NPC演員、網紅甚至明星，景區願意提供最高千萬元年薪，「我們這不叫挖人，如果他們有想法了，（可以找我們）聊聊。我們的薪資絕對是市場上最高的」；並強調招聘信息長期有效，希望找到能給景區帶來效益、和遊客真正互動的人。

如果是沒當過景區NPC，但對自身能力有信心的素人， 司徒小鎮也願意和有潛力的新人從零合作，「景區願意一同成長，給予階梯式的待遇」。王先生以中國吉林長春動植物公園的雪餅猴為例，「你看人家通過雪餅猴一個人，就帶動了很多遊客。我們也願意拿更多的工資，去找這樣一個非常適合我們的人才」。

招聘消息發布後，景區後台已收到大量私信，但尚未完成簡歷統計。王先生表示，目前收到的信息中，有人是真心希望面試，也有人可能只是開玩笑，知名明星和NPC演員的應聘信息暫時尚未收到；如果出現合適人選，景區希望盡快安排上崗。

王先生表示，景區目前家庭遊客較多，希望靠NPC互動帶來情緒價值，吸引年輕群體。他還表示，當前有些明星沒戲拍，想找景區NPC工作，歡迎他們加入。

據了解，司徒小鎮位於山西晉城司徒村，由司徒村集體斥資10億元打造多功能產業園區，2010年前後啟動文旅轉型，並憑藉打鐵花等項目成功出圈。中國新聞網報導，司徒村是國家4A級旅遊景區、全國鄉村旅遊重點村和山西省夜間文旅消費集聚區，2025年接待海內外遊客220萬人次，較2024年翻倍，並為當地村民提供超過1000個工作崗位。

司徒小鎮藉著打鐵花出圈。(景區供圖)
司徒小鎮藉著打鐵花出圈。(景區供圖)

精華 FAQ

  • 景區宣布投入3,000萬元招聘100名NPC，並依能力分為S級、A級與B級，待遇按考核分級。對已成名的NPC演員、網紅或明星，最高可開出千萬元年薪。

  • 可以。景區表示，只要對自身能力有信心，即使沒有當過NPC，也願意與新人從零合作，提供階梯式待遇，陪伴其成長，重點是能與遊客真實互動並帶來效益。

  • 景區希望透過NPC互動為家庭遊客創造情緒價值，進一步吸引年輕族群，同時借助具話題性的人物帶動流量與消費，延續打鐵花等項目的出圈效應。

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