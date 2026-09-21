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江西景區人形噴泉NPC「神仙崗位」 1天2小時、日結400元

中國新聞組／北京21日電
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「人形噴泉」NPC在景區表演。（取材自揚子晚報）
「人形噴泉」NPC在景區表演。（取材自揚子晚報）

江西婺女洲景區近日一名「人形噴泉」NPC在網路爆紅，「日結400元」、「每天工作2小時」、「沒有KPI、沒有老板PUA」等標籤引發網友熱議，直呼根本是「神仙工作」。相關短視頻最高播放量達500萬次，評論區甚至有人笑稱「這班我能上到景區破產」。

揚子晚報報導，「人形噴泉」NPC扮演者小李表示，這份工作其實沒有網友以為的那麼輕鬆，「日結400元」也不是準確訊息。雖然沒有紙本KPI，但表演要求維持雕塑般的姿態，同時掌握與遊客互動的分寸，合作方對表演狀態和現場規範也有明確要求。他認為，這份「神仙工作」只是少了辦公室中的人際內耗，對身體與精力的考驗依舊存在。

小李表示，他每天固定有四場演出，分別在下午5時30分、6時30分、7時30分和8時30分，每場30分鐘，實際表演時間確實約2小時，但上工之前每天需要花40分鐘至1小時化妝，卸妝又要耗費半個多小時，一直到晚上9時30分左右才算完全收工；如果遇到拍攝任務，還需提前到場。

▲ 影片來源：YouTube平台＠youquervip（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

如今會說話、送祝福、選擇性噴水的「有溫度雕塑」，也不是角色最初的設定。小李剛入職時，這個NPC原本設定為傳統靜態活體雕塑，全程保持沉默。第二天，他戴上一副眼鏡，讓遊客更容易意識到「站在那裡的是一個人」，才增加了互動。

對於自己的角色，小李定義為「抽象NPC」，希望遊客除了看到景區風景，也能記住這個「帶來快樂的人」。

除了小李扮演的「人形噴泉」，河南漯河一座野生動物園也曾以年薪10萬元招聘「黑熊NPC」，要求全程不能說人話，吸引上百人報名。隨著各地景區特色NPC受到關注，這類角色逐漸成為文旅景區吸引遊客的新方式，然而短視頻中看似輕鬆的「神仙工作」，背後仍隱藏著遊客看不到的辛苦。

小李每天的累計演出時長為2小時。（取材自揚子晚報）
小李每天的累計演出時長為2小時。（取材自揚子晚報）

精華 FAQ

  • 因為短視頻中主打「日結400元」「每天工作2小時」「沒有KPI」等話題，讓網友覺得像神仙工作，相關影片播放量最高達500萬次，迅速引發熱議。

  • 小李表示，工作並沒有外界想像得那麼輕鬆，雖無紙本KPI，仍要維持雕塑姿態、拿捏互動分寸，且對表演狀態與現場規範都有明確要求。

  • 景區特色NPC能增加話題性與吸客效果，成為文旅行銷新方式；但短視頻呈現的輕鬆感常被放大，實際背後仍有化妝、排練、互動與體力消耗等辛苦。

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