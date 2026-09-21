我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

中國民眾上網時間6年增1倍 日均5.5小時、老人迷短影音

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國居民日均上網時間在2024年達到5小時37分，6年間翻倍。圖為吉林省社區老年...
中國居民日均上網時間在2024年達到5小時37分，6年間翻倍。圖為吉林省社區老年大學協助民眾跨越「數字鴻溝」。（新華社）

中國國家統計局報告指出，中國居民日均上網時間六年間翻倍，在2024年達到5小時37分。另一項調查更顯示，受訪的老年人中，近九成幾乎每天看短影音。

據中央社引述澎湃新聞報導，中國國家統計局發布的「中國時間利用調查年鑒2024」顯示，2024年，全中國居民日均上網時間長達5小時37分，較2018年翻倍；18至59歲人群日均上網時間高達7小時13分，較2018年增加4.5小時，僅次於睡覺時間。

另一項發表於2026年的深圳大學研究顯示，在201名受訪老年人中，近九成幾乎每天看短影音，近一半每天看超過兩小時。

第三方調查機構QuestMobile發布的數據顯示，中國50歲及以上行動上網活躍用戶規模達到3.51億，平均每人每天滑手機時間超過4小時。

62歲的吳正，手機日均使用時間8小時27分。他最常打開的App是短劇，有時過了晚上11時，他仍看得意猶未盡，一直看到眼睛不舒服才放下手機睡覺。

報導指出，這些能讓人滑不停的平台，為了爭取使用者片刻停留，內容需要迅速引起反應。北京大學新聞與傳播學院教授胡泳曾撰文指出：「平台算法與內容生產者共同競爭的，是觀眾的時間、情緒與心理能量。這種競爭往往建立在對人類心理弱點的精確利用之上：獵奇、快感、憤怒與情緒共鳴，成為算法偏好的主要素材。」

胡泳認為，這種持續的注意力占有，不僅消耗個體的心理能量，也製造了集體性的疲憊與焦慮。使用者被不斷刺激，卻逐漸失去專注與思考的能力。

精華 FAQ

  • 根據中國國家統計局的「中國時間利用調查年鑒2024」，2024年全中國居民日均上網時間為5小時37分，較2018年翻倍，顯示網路已深度融入日常生活。

  • 18至59歲人群日均上網7小時13分，較2018年增加4.5小時，僅次於睡覺時間，反映工作與生活高度數位化，也顯示注意力大量被網路內容占用。

  • 深圳大學研究顯示，201名受訪老年人中近9成幾乎每天看短影音，近一半每天超過2小時；QuestMobile也指出，50歲以上行動上網活躍用戶達3.51億。

上一則

董建華出殯 政治局委員致3000字悼辭 李家超、梁振英等10人扶靈

下一則

想嘗嘗嗎？湖北博物館1根25元「臥薪嘗膽」棒棒糖走紅

延伸閱讀

中國失業率升至5.3% 創5個月新高 官方稱季節性上升

中國失業率升至5.3% 創5個月新高 官方稱季節性上升
中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手
中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題
電視看多了真的會變鈍 每天逾2小時腦部就會有此變化

電視看多了真的會變鈍 每天逾2小時腦部就會有此變化

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
圖為一名外賣騎手冒雨在江蘇蘇州街頭行進。(新華社)

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

2026-09-13 15:08

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了