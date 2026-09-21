我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

秦始皇陵為何不挖？ 文物修復專家：貿然打開衝擊大

中國新聞組╱北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
秦始皇陵為什麼不挖？文物修復專家：貿然打開衝擊很大。（視頻截圖）
秦始皇陵為什麼不挖？文物修復專家：貿然打開衝擊很大。（視頻截圖）

「秦始皇陵為什麼不挖？」9月20日衝上微博熱搜，引發網友熱議。文物修復專家表示，「貿然打開衝擊很大」。

紅星新聞報導，秦始皇帝陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」，不僅每年吸引超過百萬名海外遊客，還曾接待逾200位外國元首及政府首腦，並赴近50個國家和地區巡展。這座沉睡逾2000年的帝陵，至今仍有上萬平方米的陪葬坑及皇陵深埋地下。面對可能保存著大量珍貴文物與歷史資訊的地下世界，究竟該不該主動發掘，也再度成為討論焦點。

據此前央視採訪報導，秦始皇帝陵博物院名譽院長、文物修復專家吳永琪曾表示，地下文物十分脆弱，發掘並非單純把文物「挖出來」這麼簡單，而是可能面臨「保存」上的巨大挑戰。他認為，除非屬於搶救性保護發掘，否則「能不挖就不要挖」，尤其是秦始皇陵本體，未來也沒有必要主動開啟。

吳永琪指出，地下文物長期處於相對穩定的環境，特別是植物纖維、動物纖維等有機材質，一旦陵墓突然打開，溫度、濕度、光線及空氣環境改變，都可能對文物造成強烈衝擊，部分文物甚至可能在出土後迅速損壞。因此，在缺乏足夠保護技術的情況下，發掘本身可能成為文物保存的新風險。

至於史書所載陵墓內「水銀為江河」等記述，吳永琪表示，目前已透過物探手段確認皇帝陵存在水銀，封土中的汞含量更達大地本體的70多倍。不過，對於陵墓內部究竟還藏有多少未解之謎，他主張保留疑問。

他說，「往往是沒得到的東西最美」，與其急於取得答案，不如讓疑問繼續存在，等待未來科技進步，若能在不打開陵墓的情況下了解其中資訊，才是更理想的方式。

到目前為止，秦始皇陵仍有上萬平方米的陪葬坑和皇陵深埋於地下。(取材自紅星新聞)
到目前為止，秦始皇陵仍有上萬平方米的陪葬坑和皇陵深埋於地下。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 因「秦始皇陵為什麼不挖？」登上微博熱搜，加上陵墓深埋地下、可能保存大量珍貴文物與歷史資訊，讓外界重新聚焦是否應主動發掘的爭議。

  • 專家指出地下文物長期處於穩定環境，尤其有機材質最脆弱；一旦溫度、濕度、光線與空氣劇變，可能造成嚴重衝擊，甚至讓出土文物迅速損壞。

  • 他主張除非屬於搶救性保護發掘，否則能不挖就不要挖；對陵內未解之謎應先保留，等待未來科技進步，再以不開挖方式獲取更多資訊。

微博

上一則

亞運沈曉榆長拳奪香港首金 空手道劉慕裳+何詩蓓摘雙銀

下一則

亞運╱官網一度顛倒比分 王楚欽專注比賽 淡定勝出

延伸閱讀

實名舉報文物疑失蹤 山東燒烤店遭查約15次後停業

實名舉報文物疑失蹤 山東燒烤店遭查約15次後停業
懶人包／漂泊海外的國寶回家了 盤點近年5次美國返還中國文物

懶人包／漂泊海外的國寶回家了 盤點近年5次美國返還中國文物
又見熊家長…抱男童摸千年東漢石獸 西安博物館：是真品

又見熊家長…抱男童摸千年東漢石獸 西安博物館：是真品
南京博物院文物醜聞 前院長徐湖平受賄判刑3年

南京博物院文物醜聞 前院長徐湖平受賄判刑3年

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
圖為一名外賣騎手冒雨在江蘇蘇州街頭行進。(新華社)

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

2026-09-13 15:08

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了