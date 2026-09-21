秦始皇陵為何不挖？ 文物修復專家：貿然打開衝擊大

秦始皇陵為什麼不挖？文物修復專家：貿然打開衝擊很大。（視頻截圖）

「秦始皇陵為什麼不挖？」9月20日衝上微博 熱搜，引發網友熱議。文物修復專家表示，「貿然打開衝擊很大」。

紅星新聞報導，秦始皇帝陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」，不僅每年吸引超過百萬名海外遊客，還曾接待逾200位外國元首及政府首腦，並赴近50個國家和地區巡展。這座沉睡逾2000年的帝陵，至今仍有上萬平方米的陪葬坑及皇陵深埋地下。面對可能保存著大量珍貴文物與歷史資訊的地下世界，究竟該不該主動發掘，也再度成為討論焦點。

據此前央視採訪報導，秦始皇帝陵博物院名譽院長、文物修復專家吳永琪曾表示，地下文物十分脆弱，發掘並非單純把文物「挖出來」這麼簡單，而是可能面臨「保存」上的巨大挑戰。他認為，除非屬於搶救性保護發掘，否則「能不挖就不要挖」，尤其是秦始皇陵本體，未來也沒有必要主動開啟。

吳永琪指出，地下文物長期處於相對穩定的環境，特別是植物纖維、動物纖維等有機材質，一旦陵墓突然打開，溫度、濕度、光線及空氣環境改變，都可能對文物造成強烈衝擊，部分文物甚至可能在出土後迅速損壞。因此，在缺乏足夠保護技術的情況下，發掘本身可能成為文物保存的新風險。

至於史書所載陵墓內「水銀為江河」等記述，吳永琪表示，目前已透過物探手段確認皇帝陵存在水銀，封土中的汞含量更達大地本體的70多倍。不過，對於陵墓內部究竟還藏有多少未解之謎，他主張保留疑問。

他說，「往往是沒得到的東西最美」，與其急於取得答案，不如讓疑問繼續存在，等待未來科技進步，若能在不打開陵墓的情況下了解其中資訊，才是更理想的方式。

到目前為止，秦始皇陵仍有上萬平方米的陪葬坑和皇陵深埋於地下。(取材自紅星新聞)