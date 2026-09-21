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江蘇金壇打造地下「超級充電寶」 啟動大容量鹽穴儲能

中國新聞組／綜合報導
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江蘇金壇鹽穴空氣儲能項目外景。（圖／本報德陽傳真）
江蘇金壇鹽穴空氣儲能項目外景。（圖／本報德陽傳真）

近日，位於江蘇常州金壇區的世界最大鹽穴壓縮空氣儲能項目兩台機組完成整組啟動，設備運行狀態穩定，標誌著中國大容量鹽穴壓縮空氣儲能關鍵核心技術、整套系統集成能力取得重大突破。

鹽穴壓縮空氣儲能電站被稱作電網的「超級充電寶」，依靠地下密閉的巨大鹽洞存空氣。夜裡用電人少、電力有餘時，就把空氣壓縮存進地下鹽穴；白天用電高峰時，再把高壓空氣放出來推動機器發電。整個過程不用燒煤燒油，不產生碳排放，既能緩解用電高峰壓力，也能更好消納風電、太陽能等新能源，安全、壽命長，是前景廣闊的綠色儲能。

金壇鹽穴儲能項目是中國首個鹽穴壓縮空氣儲能發電項目，也是全球首台非補燃式壓縮空氣儲能發電機組，一次可存下280萬度電，一年能夠完成大約330次充放電，還能做到幾分鐘內快速回應電網調峰需求。

值得一提的是，該項目的核心部件透平膨脹機，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）聯合中國的清華大學、中鹽、華能攻關打造。2020年，項目首台空氣透平在四川德陽總裝下線；2021年機組沖轉並網，發出中國大型壓縮空氣儲能電站的第一度電；2022年完成性能試驗，高壓缸、低壓缸效率均達到世界一流水準。東方汽輪機用三年時間，完成壓縮空氣儲能領域的技術跨越，印證「德陽造」重大能源裝備的過硬實力。

精華 FAQ

  • 位於江蘇常州金壇區的世界最大鹽穴壓縮空氣儲能項目，兩台機組已完成整組啟動且運行穩定，代表中國在大容量鹽穴儲能的核心技術與系統整合能力取得重大突破。

  • 它利用地下密閉鹽穴儲存空氣，夜間電力充裕時把空氣壓縮存入，白天用電高峰再釋放高壓空氣推動機器發電，過程不燒煤油且不產生碳排放。

  • 該項目是中國首個鹽穴壓縮空氣儲能發電項目，也是全球首台非補燃式機組，一次可存280萬度電，每年約330次充放電，且幾分鐘內即可回應調峰需求。

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