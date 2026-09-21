官方出手有效？中國農村彩禮降了 網酸：主因經濟下行

農村農戶彩禮降了。（視頻截圖）

近年來中國高彩禮爭議頻傳，引發社會熱議，但情況似乎出現改變。根據中國農業科學院農業經濟與發展研究所的最新調查報告，農村農戶的彩禮均值和人情支出，都出現明顯下降。網友吐槽，彩禮下降的原因恐怕是因為整體經濟下行。

綜合觀察者網、光明日報等媒體報導，該份報告調查期間為2012至2023年，調研橫跨20個省份、新疆 生產建設兵團和一個計畫單列市，鎖定578個行政村與12480戶固定觀察農戶。報告顯示，調查中樣本農戶的彩禮均值從2019年的4.67萬降到2023年的3.86萬，人情支出占比從17.1%降到11.5%。

彩禮通常是指男女雙方以締結婚姻為目的，按照民間習俗，由一方或其家庭成員給付另一方或其家庭的禮金及貴重物品。然而近年來高彩禮引發許多社會問題，也逼得官方出手整治。

2026年中央一號文件提出，持續整治農村高額彩禮，引導樹立正確的婚戀觀、生育觀、家庭觀，培育簡約文明的婚俗文化。日前，在江西贛州召開的農村高額彩禮問題綜合整治經驗交流會上，監測數據也顯示，彩禮金額在5萬元（人民幣，下同，約7431美元）以下的「低彩禮」家庭占比，由2022年的16%上升至2025年的27.6%。

對於農村彩禮金額下降的現象，有網友覺得主要原因是經濟下行，也有人認為該報告沒說結婚率，根本「報喜不報憂」，尤其現在「三孩非親生」、「女子誣告生父性侵」等案件衝上熱搜，「結婚傷害太大了」。