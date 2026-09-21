挺不過預製菜風波？西貝被爆3個月內倒閉 傳欠薪、質押股權

中國著名連鎖餐飲「西貝」在去年預製菜風波後，生意大不如前。（取材自微博）

「西貝被曝將徹底倒閉」近日衝上微博 熱搜，消息源自於博主「理記」發文爆料稱，中國知名連鎖餐廳「西貝」或將在兩、三個月內徹底倒閉。隨之傳出的，還有近期不斷出現的西貝關店傳聞，以及部分門店員工工資推遲十天發放，更有甚者，西貝創始人賈國龍妻子張麗平還被媒體發現質押其所持有的西貝股權，一個個傳聞似乎顯示西貝已來到「生死線」邊緣。不過西貝仍不改回應，稱仍正常營運，並堅守品質。

據界面新聞報導，9月19日，據微博博主「理記」發文稱，持續11年中式正餐第一的西貝將在兩三個月內徹底倒閉，賈國龍將個人攬下絕大部分債務，放棄股份，僅保留約100家盈利門店給員工自營，力爭維持3000至4000人的生計；此外，他稱下崗失業的西貝員工截至目前已經超過萬人，關店已有200多家。

隨後，西貝方面回應稱，目前全國門店均正常營運。一名業內人士透露，9月通常餐飲行業的淡季，接下來的幾個月對西貝來說將是更大的挑戰。

無獨有偶，據新快報，深圳一西貝門店工作人員坦言，起初是每月10日發工資，但現在推遲到20日發放了，推遲了十天。

除了遲發工資，中國新聞周刊發現，西貝創始人賈國龍妻子張麗平，質押其所持有的西貝股權。天眼查經營風險信息顯示，9月2日，內蒙古西貝餐飲集團有限公司新增一條股權出質信息，出質人為張麗平，質權人為中國工商銀行股份有限公司呼和浩特如意開發區支行，出質股權數額為540.0005萬元（人民幣，下同），狀態為有效。 西貝創始人賈國龍。（取材自紅星新聞）

股東信息顯示，張麗平持有內蒙古西貝餐飲集團有限公司5.1959%股權，認繳出資540.0005萬元，並任該公司董事。但相關當事人尚未對此回應。

去年9月網路「大V」羅永浩爆料「預製菜風波」後，西貝門市客流出現斷崖式下跌。賈國龍曾透露，2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損逾6億元。在壓力之下，賈國龍提出「關一部分、轉一部分、保留一部分」的思路，保留核心商圈的優質門店，關掉低效門店，另有一批存量門店直接改造為新品牌，用更低客單價切入大眾餐飲市場。

不過據觀察者網報導，有業界人士認為，西貝倒閉原因應是高成本、低利潤、扛風險能力低，最根本原因是社會對「預製菜」定義不懂，且簡直是科盲水平。西貝被發現不是現炒的，就被攻擊是預製菜，即使國家標準說不是，也沒用。應該對預製菜進行科普，否則可能把別的品牌也弄出事了。

羅永浩吐槽西貝餐廳幾乎全是預製菜。（視頻截圖）