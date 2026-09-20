中國史上最長中秋十一連假要來了 出境遊這三地最火
本周五就是中秋節，緊接著是中國的「十一」七天國慶長假，中國目前已經有超過50所大專院校宣布中秋「十一」連放13天，一般上班族只要請三天假也可以連休13天，號稱是中國史上最長中秋「十一」假期，這也激發不少中國民眾長假出遊的熱情。
今年中秋節中國從9月25日至27日放假連放三天，緊接著是10月1日至7日「十一」七天長假，因此中國民眾只要請休9月28日至30日三天，就能形成從9月25日到10月7日的13天連續休假。（註：中國調整休假後9月20日（周日）、10月10日（周六）需補上班）
據第一財經等多家媒體報導，截至9月中旬，中國已有超過50所高校宣布中秋、「十一」假期合併連放13天，包括四川樂山師範學院、山東藝術學院、南京航空航天大學、黑龍江大學、長春大學、長春工業大學、北京科技大學、河北地質大學、淮陰師範學院、大連工業大學藝術與信息工程學院等。
對此，淮陰師範學院表示，學生反覆往返既耗費路費，也舟車勞頓。學校綜合考量後，將9月28日至30日的課程挪到10月的三個周末補齊，10月周末實行單休，換來了13天的連續假期。
13天長假對多數人來說，可以回一趟遠方的家，或來一場長途旅行。第一財經指出，「史上最長中秋國慶假期」即將來臨，極大激發了中國民眾的出遊熱情。境內遊部分，中秋假期以周邊短途遊為主，進入「十一」黃金周後，跨省遊占比躍升至82%。
各大線上旅遊平台的統計顯示，目的地榜單中，上海、北京、廣州等一線城市仍位居前列，昆明、烏魯木齊等遠途城市也躋身前十；不少民眾出遊時長超過八天，直接帶動了遠途深度遊訂單的增長。
此外，今年中秋「十一」假期出境遊搜索熱度月比也上漲260%，其中，歐洲、澳洲出境遊產品搜索熱度月比漲幅更超過3倍。從機票預訂數據來看，出境遊熱門目的地前十名分別為曼谷、吉隆坡、首爾、伊斯坦堡、雪梨、新加坡、巴厘島、胡志明、倫敦、杜拜。
報導稱，相較以往，今年中秋「十一」中國出境遊還呈現「拼圖版」特徵——遊客不再滿足於單一目的地，而是通過多國聯遊、多地串聯將13天假期「拼」成多樣化的出境遊版圖。
因為中秋節放3天、國慶再放7天，只要再請9月28日至30日3天，就能從9月25日一路連休到10月7日，共13天，形成罕見的超長假期。 截至9月中旬，中國已有超過50所高校宣布合併放假，包括四川樂山師範學院、山東藝術學院、南京航空航天大學、黑龍江大學等，部分學校還改以周末補課。 長假讓跨省遊與深度遊需求上升，出境遊搜索熱度月比增260%，歐洲和澳洲產品漲幅更超過3倍；熱門目的地前十包括曼谷、首爾、雪梨、新加坡、倫敦與杜拜。
精華 FAQ
因為中秋節放3天、國慶再放7天，只要再請9月28日至30日3天，就能從9月25日一路連休到10月7日，共13天，形成罕見的超長假期。
截至9月中旬，中國已有超過50所高校宣布合併放假，包括四川樂山師範學院、山東藝術學院、南京航空航天大學、黑龍江大學等，部分學校還改以周末補課。
長假讓跨省遊與深度遊需求上升，出境遊搜索熱度月比增260%，歐洲和澳洲產品漲幅更超過3倍；熱門目的地前十包括曼谷、首爾、雪梨、新加坡、倫敦與杜拜。
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