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顧客連砸10多個西瓜 「沒還手」的寧波夜市攤主獲賠7萬

中國新聞組／北京20日電
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男子楊某日連續拿起十多個西瓜砸向水果攤主小孟頭部，現場畫面引發關注。（取材自揚子...
男子楊某日連續拿起十多個西瓜砸向水果攤主小孟頭部，現場畫面引發關注。（取材自揚子晚報）

中國浙江寧波一處夜市7月發生西瓜攤主遭男子連砸十多個西瓜、女子再以葡萄攻擊的事件，影片曝光後引發關注。最新進展是，經警方調解，攤主最終獲賠近7萬元（人民幣，下同）。

據「新黃河」報導，事件發生於7月28日晚間，寧波市北侖區大楔街道壩頭西路夜市。當時一名男子挑選西瓜時，因挑瓜動作與21歲攤主小孟發生口角，男子的女兒范某玲也加入爭吵，隨後打電話通知丈夫楊某日到場。

楊某日抵達後，非但沒有勸架，反而拿起西瓜朝小孟頭部砸去。現場影片顯示，短短約30秒內，楊某日連續拿十多個西瓜砸向坐在小板凳上的小孟，西瓜接連在他頭上碎裂；范某玲則拿起葡萄朝小孟臉部扔去。

圍觀民眾見狀報警。楊某日聽到有人報警後停止砸瓜，並稱「這些瓜多少錢？全給你買了」，還將鈔票甩向小孟，隨後準備離開，但遭現場民眾攔下。警方到場後將夫妻兩人帶走。

楊某日夫妻因連續以西瓜、葡萄攻擊水果攤主，被警方依法行政拘留。（取材自揚子晚報）
楊某日夫妻因連續以西瓜、葡萄攻擊水果攤主，被警方依法行政拘留。（取材自揚子晚報）

北侖警方隔日通報指出，小孟因遭攻擊造成頭部等部位軟組織挫傷，依法對楊某日、范某玲處以行政拘留及罰款。

小孟事後因疼痛難忍就醫，經診斷有頭部損傷、頭暈、腦震盪等症狀，住院5天，花費1萬多元；出院時另有左肩關節岡上肌肌腱損傷及左肩關節積液，醫師要求他出院後暫停勞動、靜養一段時間。

雙方之後就民事賠償進行調解。孟師傅表示，對方起初只願賠1萬元，之後律師提出最多賠償2萬元，但他認為僅醫藥費就已超過1萬元，還包括誤工及水果等損失，且連續用西瓜砸人的行為「太侮辱人格」，因此未接受。

9月19日，孟師傅表示，在警方調解下，雙方最終談妥賠償，小孟獲得近7萬元，包含醫療費、水果損失、誤工費及精神損失費等。

孟師傅也提到，事發時兒子身旁的攤位上其實放著兩把西瓜刀，但小孟始終沒有還手。孟師傅說，兒子平時脾氣較急，當晚卻控制住情緒，「幸好兒子沒有還手，否則後果不能收場了。我要為他點讚。」

他表示，經歷這起事件後，小孟似乎有所改變，性格比過去更加成熟。

精華 FAQ

  • 7月28日晚間，寧波北侖區夜市中，男子挑瓜時與21歲攤主小孟起口角，女子也加入爭吵，之後丈夫楊某日到場，直接拿西瓜連續砸向小孟。

  • 小孟頭部等部位出現軟組織挫傷，之後因疼痛就醫，診斷有頭部損傷、頭暈、腦震盪等症狀，住院5天，出院後仍需暫停勞動、靜養一段時間。

  • 警方先對楊某日、范某玲處以行政拘留及罰款，之後民事部分再經調解，雙方達成和解，小孟獲得近7萬元，包含醫療費、水果損失、誤工費與精神損失費。

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