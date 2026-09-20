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918中國男籃慘輸日本 球迷崩潰：亞運史上最恥辱一敗

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9月18日在日本名古屋舉行的第20屆亞運會男子籃球半決賽，中國男籃最終以77比9...
9月18日在日本名古屋舉行的第20屆亞運會男子籃球半決賽，中國男籃最終以77比97慘輸日本男籃，無緣決賽。(新華社)

在中國，每年9月18日都是中日關係相當敏感的一天。偏偏今年918這天在亞運會男籃半決賽上，中國男籃最終以77比97慘敗日本男籃，無緣決賽。這一比分也創下中國男籃隊史亞運對陣日本的最大輸球分差，日本隊則是自1962年後首次闖進亞運會男籃決賽。

對於918這天的這項比賽結果，不少中國網友形容是中國隊在亞運史上最恥辱的一敗。中國《體壇周報》副總編、籃球部主任楊毅賽後在個人社交平台發文直言：「已經沒有疼痛感，只剩下羞辱感」。無論在賽事現場或在螢幕前，不少中國網友更是直接看哭了。

這場比賽，中國隊全場處於被動，一度落後對手達35分。這也是中國男籃連續兩屆亞運無緣決賽。有網友痛罵：「918中國男籃得了個77分？」「那年918被打，今年918又被打！」「918製造慘案，挺佩服男籃這群人的」「918大比分輸給日本，恥辱，都別給我回來了」。

據中國網路媒體《ZAKER》報導，前遼寧男籃的主帥楊鳴帶著父親來到現場觀戰這場中日大戰。但第三節結束，中國隊落後31分，楊鳴即提前離場。他在賽後解釋，他不想看到比分繼續惡化，不想看到這種場面。

楊鳴感嘆 ，「中國籃球這一刻是黑暗」，呼籲所有中國籃球人痛定思痛，好好反思，在後續努力改善中國籃球的狀況。

一些中國網友則感嘆：「男籃國足化」、「男籃已經是下一個男足了」、「中國男籃解散吧」、「中國各項運動如今都在『男足化』」。

1931年9月18日，日本關東軍自行炸毀中國瀋陽附近的南滿鐵路路軌，誣陷為中國軍隊破壞，並以此為藉口發動武裝侵略中國東北，史稱「九一八事件」。中共總書記習近平上任後將「九一八」視為中國14年抗日戰爭的起點，近年來每年9月18日，在「九一八事變」發生地遼寧瀋陽，都會舉行勿忘九一八撞鐘鳴警儀式 。

9月18日的亞運會男子籃球半決賽，中國男籃創下隊史亞運對陣日本最大輸球分差，並且...
9月18日的亞運會男子籃球半決賽，中國男籃創下隊史亞運對陣日本最大輸球分差，並且是連續兩屆亞運無緣決賽。圖為賽後中國隊退場。(中新社)

精華 FAQ

  • 中國男籃在亞運會男籃半決賽以77比97不敵日本，全場大多處於被動，最多一度落後35分，最終無緣決賽，並引爆中國球迷大量失望與憤怒。

  • 因為比賽發生在9月18日這個對中日關係極敏感的日子，又是輸給日本，加上分差創隊史亞運對戰最大紀錄，讓不少網友直言是「最恥辱的一敗」。

  • 《體壇周報》楊毅形容已沒有疼痛感只剩羞辱感，楊鳴也稱中國籃球此刻是黑暗；網友則痛批男籃「國足化」、要求改革，顯示失望已升高到整體質疑。

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