青島女子收陌生包裹 打開是牛糞 警方1理由立案要查

女子收陌生包裹，打開竟是牛糞。（取材自九派新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青島田女士收到陌生包裹，拆開後發現疑似牛糞。

青島田女士收到陌生包裹，拆開後發現疑似牛糞。 重點二： 她認為此事帶有侮辱與安全威脅，遂向警方報案。

她認為此事帶有侮辱與安全威脅，遂向警方報案。 重點三：警方已以「被侮辱案」立案，寄件人與動機仍待查明。

山東青島一名女子近日收到陌生快遞，拆開包裹後竟發現裡面是一袋疑似牛糞的物品。女子表示，自己近期沒有在相關電商 平台下單，也不知道是誰寄來，感覺人格受到侮辱，並擔心自身安全。她隨後報警，警方17日向其出具立案通知書，案由為「被侮辱案」。

據九派新聞報導，當事人田女士表示，15日下午接到快遞員電話，對方稱有一件電商平台的指定上門件。但她近期並未在該平台購物，平時也不會在購物平台填寫詳細地址，加上小區快遞員過去通常不會送貨上門，因此她要求將包裹放入快遞櫃。

16日上午，田女士取件後發現包裹以黑色小袋子包裹。拆開後，她看到裡面裝著類似泥土的物品，聞過後懷疑是牛糞。

據報導，田女士隨即聯繫快遞客服，獲知包裹是由一家商家寄出。她根據快遞單號聯繫商家，對方提供了下單人的部分公開信息。記者檢索發現，涉事商家專門出售牛糞，相關商品售價最低約人民幣2.88元（約0.42美元），店舖累計銷量達2.3萬件。社交平台上，也有網民分享從該店舖購買、寄送牛糞的相關經歷。

田女士表示，她曾詢問身邊親友，但目前無法確認寄件人身分。「我不知道平時有得罪誰。」她認為，事件已不只是惡作劇，「我感覺被侮辱了」，同時也讓她感到安全受到威脅。警方在她報案後進行筆錄，並詢問是否有懷疑對象，但她表示暫時沒有想到具體人選。

17日，田女士取得警方出具的立案通知書，案由為「被侮辱案」。她表示，希望警方能查明下單人及寄件原因，讓對方意識到行為造成的影響。

湖北賦兮律師事務所律師肖應歡表示，向他人寄送牛糞，可能涉及治安管理處罰法中關於「公然侮辱」等相關規定。若被認定構成公然侮辱，可能面臨拘留或罰款；如果不符合公然侮辱的構成條件，公安機關是否依其他相關規定處理，則需根據具體事實及調查結果判斷。

目前，涉事包裹的實際下單人及寄送動機仍有待警方進一步調查。