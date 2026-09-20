夫疑妻出軌 連兩晚施暴致死 子女出具諒解書求輕判有用嗎？

丈夫因懷疑妻子與他人存在不正當關係，連續兩晚毆打妻子致死。示意圖。（取材自鳳凰網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 丈夫長期家暴妻子，酒後毆打並曾受警方告誡。

丈夫長期家暴妻子，酒後毆打並曾受警方告誡。 重點二： 疑妻不忠後連兩晚施暴，致19根肋骨骨折死亡。

疑妻不忠後連兩晚施暴，致19根肋骨骨折死亡。 重點三：子女出具諒解書未獲採納，最高法核准死刑。

丈夫因懷疑妻子與他人存在不正當男女關係，連續兩晚對妻子實施毆打，造成妻子19根肋骨骨折、顱腦損傷，最終死亡。案件審理期間，死者一對成年子女曾出具諒解書，但法院認為，子女同時具有被害人近親屬與被告人近親屬雙重身分，相關諒解不足以成為從輕處罰的依據。最高人民法院最終依法核准死刑 。

中新社報導，據人民法院案例庫近日公布的案例，死者劉某俠與被告人岳某坤係夫妻，育有一子一女，兩人均已成年。婚姻關係存續期間，岳某坤經常在酒後毆打妻子，並曾因家庭暴力被公安機關出具家庭暴力告誡書。

2022年3月1日晚至翌日凌晨，岳某坤因無端懷疑劉某俠與他人存在不正當男女關係，在家中對妻子實施毆打。3月2日晚，岳某坤飲酒後鎖閉家門，再次使用木椅等物品持續毆打劉某俠，直至3月3日凌晨3時許。

經鑑定，劉某俠遭鈍性物體多次打擊，全身多部位受傷並廣泛皮下出血，共有19根肋骨骨折，最終因顱腦損傷合併創傷性休克死亡。

法院審理查明，劉某俠重傷倒地後，岳某坤未及時施救，直到3日上午才將已失去意識的妻子架到床上。當晚8時許，他才讓家人聯繫親友求助，急救人員到場時確認劉某俠已死亡。

案件審理期間，岳某坤的辯護人提交子女出具的諒解書。然而，岳某坤自案發後至一審、二審庭審期間，均拒不認罪悔罪。

2022年8月22日，安徽省阜陽市中級人民法院以故意傷害罪判處岳某坤死刑，剝奪政治權利終身。岳某坤提出上訴後，安徽省高級人民法院於同年12月30日裁定駁回上訴、維持原判，並依法報請最高人民法院覆核。2023年8月24日，最高人民法院依法核准死刑。

法院指出，家庭暴力犯罪是否從輕處罰，應綜合考慮案件起因、犯罪手段、危害後果及被告人的認罪悔罪表現等因素。對於同時具有被害人及被告人近親屬雙重身份的子女所出具的諒解，更應審慎判斷。

法院認為，本案被告人長期實施家庭暴力，且曾被公安機關告誡，此次又連續兩晚毆打妻子，造成嚴重後果，並在妻子重傷後延誤救助，加上其始終拒不認罪悔罪，因此即使子女出具諒解書，也不足以作為從輕處罰的依據。