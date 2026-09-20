江西小村打卡點 「1木桿裝84監控」村官：僅1個有運作

遊客稱在萍鄉一村莊發現一根桿子上裝了84個監控，村幹部表示，是一個打卡點，只有一個監控有用，其他都是裝飾的壞設備。（取材自極目新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 江西槽下村出現一根木桿掛84個監控，引發網路熱議。

江西槽下村出現一根木桿掛84個監控，引發網路熱議。 重點二： 村幹部稱其為露營基地打卡點，僅1個監控正常運作。

村幹部稱其為露營基地打卡點，僅1個監控正常運作。 重點三：其餘多為報廢舊設備作裝飾，後續將增設標識說明。

近日，一段關於「一根木桿上裝了84個監控」的影片在網上引發熱議。事發地位於江西省萍鄉市萬龍山鄉槽下村，槽下村幹部回應稱，這是村裡一個露營基地的「網紅打卡點」，只有一個CCTV在運行，其它是用作裝飾的壞設備。

極目新聞報導，根據網上流傳的影片顯示，在江西萍鄉市萬龍山鄉槽下村的一條小路旁，立有一根木質桿子，上下數排均密密麻麻地安裝了朝向各異的監控設備，桿子底部還設有一個配電箱。

報導指出，拍片網民表示，他近期到該村旅遊時偶然發現這奇特的一幕，出於好奇還特別數了兩遍，確認桿子上總共有84個監控設備。影片曝光後迅速引發網民議論，有人調侃桿子上的監控數量「比停在樹上的鳥還多」，也有網民質疑此舉造成資源浪費。

據報導，對於網上的質疑與關注，槽下村的商戶證實村內確實存在這樣一根掛滿監控的桿子，但多數人不清楚其具體用途，僅聽說部分設備為裝飾品。

該村一位商戶稱，這些監控設備是裝飾品，監控是真的，但是沒有運行，他也不知道具體怎麼回事。

報導說，槽下村村幹部隨後回應表示，該木桿是由當地一家露營基地設計安裝的網紅打卡點，且已設立數年。整根桿子上僅有一個監控設備正常運行，其餘的大多數都是損壞的舊監控，被拿來當作裝飾品使用。 針對此次事件引發的誤會，村幹部表示未來將在該處設立明確的標識牌向遊客說明。

報導稱，露營基地負責人鍾先生則透露，這處裝置是兩三年前設計的打卡點。當時他看到朋友有一堆報廢的舊監控沒用，於是「異想天開」將其拼湊成了一件工藝品。不過，他表示自己並未細數過具體的監控數量，也不太清楚後續村裡是否曾加裝其他正常的監控設備。

萬龍山鄉政府工作人員對此表示，經了解該監控裝置是由私人安裝，詳細情況需逕向當地村幹部查詢。