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「拿牙籤戳耳機孔」 小紅書攻略為何教乘客破壞飛機設備？

中國新聞組／北京20日電
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中國網友在小紅書分享「破壞飛機設備」拿補償金。（視頻截圖）
中國網友在小紅書分享「破壞飛機設備」拿補償金。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：小紅書流傳教乘客故意破壞耳機孔。
  • 重點二：有人鑽漏洞索取50至400元補償金。
  • 重點三：輿論痛批投機行為並籲航空公司提告。

飛機上的耳機等設備若出現故障，中國航空公司會為乘客提供50至400元人民幣（約7.5至60美元）不等的賠償，本意是對服務質量的負責任態度。但這一舉措卻被一些不良乘客當做「商機」，導致人為破壞事件頻繁發生。令人傻眼的是，有網友竟在小紅書上分享起「破壞秘訣」，甚至編寫「教程」。此事經網路曝光後，在輿論中激起千層浪，多數網友紛批這類人「不顧廉恥」。

綜合媒體報導，從去年下旬開始，小紅書上就陸續有中國網友分享搭乘中國國內航班時，因為遇到耳機故障或螢幕故障等情況，而獲得人民幣50元至400元不等的補償金。

令人遺憾的是，事態在網路的推波助瀾下愈演愈烈。小紅書平台上如今已然出現了具體詳盡的「操作手冊」。網友在小紅書教學，教乘客故意用牙籤等物，偷偷把飛機上的耳機孔插壞，然後再向空服員投訴以獲取補償。有空服員稱，已經聽聞發生了好幾起類似事件。

事件在社群引起討論，網友們感到不可思議，「所以說小紅書是個糞坑一點毛病都沒有」、「小紅書真是匯集了天下最沒臉沒皮的一群人」、「有必要嗎？又不是4000塊錢，為了400塊錢搞那麼麻煩」、「小紅書把社會上一切會占便宜的人集合起來了」、「航空公司能不能提告發帖的」。

與之形成鮮明對比的是，仍有理性乘客表示，自己從未想過去申請這筆賠償。「哇槽，我坐過耳機和螢幕壞的座位，從來沒想過補償」、「都有錢坐飛機了，還要占那40塊錢的便宜嗎？」。

精華 FAQ

  • 文章指出，中國航空公司原本因設備故障提供50至400元補償，卻被部分乘客與網路攻略利用，演變成故意破壞耳機孔再索賠的亂象。

  • 相關貼文教乘客用牙籤等物偷偷把飛機耳機孔插壞，之後再向空服員投訴設備故障，以此獲取航空公司提供的補償金。

  • 事件曝光後引發大量批評，許多網友認為這種行為沒廉恥、只會占便宜，也有人呼籲航空公司追究發文者責任並加強防範。

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