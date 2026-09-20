一家7口人點8菜只花60元 紅燒大蝦6元 武漢高校食堂出圈

武漢中南民族大學食堂物美價廉，一家7口人點8道菜，只要60元。（取材自長江日報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 武漢中南民族大學食堂讓7口人點8菜僅花60元。

武漢中南民族大學食堂讓7口人點8菜僅花60元。 重點二： 紅燒大蝦6元、熱乾麵1.3元等價格引發熱議。

紅燒大蝦6元、熱乾麵1.3元等價格引發熱議。 重點三：多所武漢高校食堂低價供餐，還提供免費湯品。

武漢 各高校陸續迎來開學，在中南民族大學，來自新疆 的新生趙瑞娜，由家裡6位親人陪同前來報到，報到當天一家人在食堂吃午飯。總共7個人，點了8道菜，結帳僅花費60元（人民幣，下同，約9美元）。趙瑞娜展示手機裡的支付記錄：「我完全沒想到，一份紅燒大蝦才6元。在武漢這座國際化大都市，能吃到這麼平價的飯菜，幸福感特別強。」

長江日報報導，武漢高校食堂以物美價廉出圈，以中南民族大學食堂菜品來說，整條紅燒武昌魚售價6元。小碗菜紅燒肥腸、紅燒排骨、手撕雞、糍粑魚、水煮肉片、紅燒肉、回鍋牛肉，每份定價均為6元。熱乾麵1.3元一碗，普通湯麵1.2元一碗；校外牛肉面售價16元至18元，校內僅需6元。米飯0.2元一兩，白粥0.4元一碗，粵式鵝肝飯9元一份。食堂還提供免費蛋湯、綠豆湯、酸梅湯，十分實惠。

據報導，武漢的華中科技大學食堂的物價同樣喜人。早餐饅頭0.35元一個，水煮雞蛋 0.6元一個。校外2元一杯的豆漿，校內僅售0.5元。校外賣16元到20多元不等的紅燒牛肉拉麵，校內定價9元。粉絲煲最低3元起售，市面上五六元一碗的熱乾面，這裡只要2.5元。魚香肉絲、萵苣燒雞塊、剁椒肉末芋頭、小酥肉等小份菜品，每份5元；回鍋牛肉、香酥基圍蝦、板栗燒雞每份8元。

去年11月，該校食堂曾推出8.8元一隻的清蒸大螃蟹，單只重量約三兩，吸引大量學生排隊購買，相關畫面傳到網上後，引來眾多網友羨慕。今年食堂是否還會推出同款螃蟹，大家可以拭目以待。

報導指出，華中農業大學食堂，紅燒大鯽魚6元一條。一葷一素盒飯最低3元，兩葷盒飯3.5元。在校讀研的張同學感慨，真想多留些日子在學校吃飯：「3.5元就能買到兩葷盒飯，菜品每天輪換，划划算又乾淨。」

此外，套餐窗口貼有提示：打飯默認給男生四兩、女生二兩，食量較大的學生可以免費添飯。

學校小碗菜價格表。（取材自長江日報）

中南民族大學食堂一條紅燒武昌魚6元。（取材自長江日報）

中南民族大學食堂售賣的紅燒武昌魚。（取材自長江日報）