我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

一家7口人點8菜只花60元 紅燒大蝦6元 武漢高校食堂出圈

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
武漢中南民族大學食堂物美價廉，一家7口人點8道菜，只要60元。（取材自長江日報）
武漢中南民族大學食堂物美價廉，一家7口人點8道菜，只要60元。（取材自長江日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：武漢中南民族大學食堂讓7口人點8菜僅花60元。
  • 重點二：紅燒大蝦6元、熱乾麵1.3元等價格引發熱議。
  • 重點三：多所武漢高校食堂低價供餐，還提供免費湯品。

武漢各高校陸續迎來開學，在中南民族大學，來自新疆的新生趙瑞娜，由家裡6位親人陪同前來報到，報到當天一家人在食堂吃午飯。總共7個人，點了8道菜，結帳僅花費60元（人民幣，下同，約9美元）。趙瑞娜展示手機裡的支付記錄：「我完全沒想到，一份紅燒大蝦才6元。在武漢這座國際化大都市，能吃到這麼平價的飯菜，幸福感特別強。」

長江日報報導，武漢高校食堂以物美價廉出圈，以中南民族大學食堂菜品來說，整條紅燒武昌魚售價6元。小碗菜紅燒肥腸、紅燒排骨、手撕雞、糍粑魚、水煮肉片、紅燒肉、回鍋牛肉，每份定價均為6元。熱乾麵1.3元一碗，普通湯麵1.2元一碗；校外牛肉面售價16元至18元，校內僅需6元。米飯0.2元一兩，白粥0.4元一碗，粵式鵝肝飯9元一份。食堂還提供免費蛋湯、綠豆湯、酸梅湯，十分實惠。

據報導，武漢的華中科技大學食堂的物價同樣喜人。早餐饅頭0.35元一個，水煮雞蛋0.6元一個。校外2元一杯的豆漿，校內僅售0.5元。校外賣16元到20多元不等的紅燒牛肉拉麵，校內定價9元。粉絲煲最低3元起售，市面上五六元一碗的熱乾面，這裡只要2.5元。魚香肉絲、萵苣燒雞塊、剁椒肉末芋頭、小酥肉等小份菜品，每份5元；回鍋牛肉、香酥基圍蝦、板栗燒雞每份8元。

去年11月，該校食堂曾推出8.8元一隻的清蒸大螃蟹，單只重量約三兩，吸引大量學生排隊購買，相關畫面傳到網上後，引來眾多網友羨慕。今年食堂是否還會推出同款螃蟹，大家可以拭目以待。

報導指出，華中農業大學食堂，紅燒大鯽魚6元一條。一葷一素盒飯最低3元，兩葷盒飯3.5元。在校讀研的張同學感慨，真想多留些日子在學校吃飯：「3.5元就能買到兩葷盒飯，菜品每天輪換，划划算又乾淨。」

此外，套餐窗口貼有提示：打飯默認給男生四兩、女生二兩，食量較大的學生可以免費添飯。

學校小碗菜價格表。（取材自長江日報）
學校小碗菜價格表。（取材自長江日報）

中南民族大學食堂一條紅燒武昌魚6元。（取材自長江日報）
中南民族大學食堂一條紅燒武昌魚6元。（取材自長江日報）

中南民族大學食堂售賣的紅燒武昌魚。（取材自長江日報）
中南民族大學食堂售賣的紅燒武昌魚。（取材自長江日報）

精華 FAQ

  • 來自新疆的新生趙瑞娜報到當天，一家7口人在中南民族大學食堂吃午飯，共點8道菜，最後只結帳60元，紅燒大蝦甚至只要6元，讓她十分驚訝。

  • 因為餐點價格遠低於校外，像熱乾麵、牛肉麵、米飯與各式小碗菜都很便宜，部分菜還有免費湯品，讓學生與家長感受到高性價比，因此引發大量關注。

  • 華中科技大學有0.35元饅頭、0.5元豆漿、2.5元熱乾麵與9元牛肉拉麵；華中農業大學則有6元紅燒大鯽魚、3.5元兩葷盒飯，還可免費添飯。

武漢 新疆 雞蛋

上一則

120位大廚用了120種辣椒 100道辣椒炒肉同場創紀錄

下一則

河南1局長被查 家屬花300萬找關係撈人卻遇「政治騙子」

延伸閱讀

衡陽高校迎新擺600桌宴席免費吃 10道菜、1桌成本700元

衡陽高校迎新擺600桌宴席免費吃 10道菜、1桌成本700元
中國女大生月花3000元太奢侈？ 網友疑帳單「灌水」

中國女大生月花3000元太奢侈？ 網友疑帳單「灌水」
中國多所大學財政壓力下要過緊日子 教師降薪受矚

中國多所大學財政壓力下要過緊日子 教師降薪受矚
全食超市35元家庭餐暴紅 華人社群評價兩極

全食超市35元家庭餐暴紅 華人社群評價兩極

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑